Apple llega con un nuevo lanzamiento: sería el iPhone más económico del mercado

Tim Cook, CEO de la empresa, dijo que el 19 de febrero de 2025, se presentará un nuevo miembro de la familia. Se espera que llegue un teléfono más barato para todos

El próximo 19 de febrero, Apple llevará a cabo un evento especial en el que se espera la presentación de la nueva generación del iPhone SE, los teléfonos más accesibles de la compañía. La noticia fue confirmada por el propio CEO de Apple, Tim Cook, quien publicó en la red social X: “Prepárate para conocer al nuevo miembro de la familia”, acompañado de un GIF del icónico logotipo de la compañía.

Según reportes recientes, este modelo incluirá avances en diseño, hardware y funcionalidad, alineándose con las tendencias de los dispositivos más recientes de la marca.

El iPhone SE 4, como se le ha denominado provisionalmente, representará un cambio radical respecto a sus predecesores, que han mantenido un diseño similar desde el lanzamiento del iPhone 8 en 2017. Además, puede ser un intento de la empresa de adelantarse a su competencia que también han anunciado lanzamientos de nuevos productos.

Este nuevo modelo adoptará un diseño inspirado en los iPhone 14, eliminando elementos característicos de las versiones anteriores, como el botón físico de Touch ID y los bordes gruesos de la pantalla. En su lugar, el dispositivo integrará Face ID mediante una muesca o “notch”, siguiendo el estándar de los modelos más recientes de la compañía.

Qué cambios tendrá la pantalla del iPhone SE 4

Uno de los cambios más destacados será la incorporación de una pantalla OLED de 6,1 pulgadas (15,5 cm), que sustituirá al panel LCD de 4,7 pulgadas (11,9 cm) presente en las generaciones anteriores.

Este avance no solo mejorará la calidad de imagen, con mayor brillo y contraste, sino que también ampliará el tamaño de la pantalla, ofreciendo una experiencia más inmersiva para los usuarios. Sin embargo, según detalló The Verge, el teléfono no incluirá la funcionalidad de Dynamic Island, una característica reservada para los modelos Pro de la marca.

En cuanto a su construcción, el iPhone SE 4 reutilizará el chasis del iPhone 14, lo que significa que contará con bordes planos y una estructura más robusta. Además, incluirá un puerto USB-C, cumpliendo con la normativa europea que exige a los fabricantes de dispositivos electrónicos adoptar este estándar en lugar del conector Lightning.

Qué mejoras en cámara y diseño tendrá el iPhone SE 4

El apartado fotográfico recibirá una importante actualización. Según informó Bloomberg, la cámara trasera del iPhone SE 4 podría incorporar un sensor de 48 megapíxeles, el mismo que se encuentra en los modelos más recientes como el iPhone 15 y el iPhone 16.

Este avance representará un salto en comparación con las generaciones anteriores del SE, que utilizaban cámaras de menor resolución. Por su parte, la cámara frontal contará con un sensor de 12 megapíxeles, mejorando la calidad de las videollamadas y las selfies.

En términos de diseño físico, el dispositivo mantendrá un enfoque minimalista con un único sensor en la parte trasera, como es habitual en la línea SE. Una de las novedades más llamativas será la posible inclusión de un botón de acción personalizable, una característica que ya se ha visto en otros modelos de la compañía. Este botón reemplazaría al tradicional interruptor de silencio, permitiendo a los usuarios asignarle diferentes funciones según sus necesidades.

Cuáles serán los avances en procesador e inteligencia artificial

En su interior, el iPhone SE 4 estará equipado con el procesador A18, el mismo que utilizan los iPhone 16 y 16 Pro. Este chip garantizará un rendimiento mejor y permitirá al dispositivo ser compatible con Apple Intelligence, la suite de funciones de inteligencia artificial de Apple.

Además, el dispositivo contará con 8 GB de memoria RAM, un aumento considerable respecto a las generaciones anteriores, y un almacenamiento interno que partirá desde los 128 GB. Con esta decisión, Apple eliminará definitivamente la opción de 64 GB, alineándose con las necesidades actuales de los usuarios, que demandan mayor capacidad para almacenar aplicaciones, fotos y videos.

Cuál será la mejora en batería

Otro de los aspectos que ha generado gran expectativa es la mejora en la autonomía del dispositivo. Según los reportes, la batería del iPhone SE 4 tendrá una capacidad de 3.279 mAh, lo que representa un aumento del 60% en comparación con su predecesor.

Este cambio será posible gracias al uso del chasis del iPhone 14, que ofrece espacio adicional para alojar una batería más grande sin comprometer el diseño del dispositivo. Con esta mejora, Apple busca responder a las demandas de los usuarios que priorizan la durabilidad de la batería en su uso diario.

También, se espera que el iPhone SE 4 será el primer dispositivo de la compañía en incluir un módem 5G desarrollado internamente por Apple. Según los reportes, esta decisión podría tener un impacto significativo en el mercado de los smartphones.

