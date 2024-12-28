Rescatan reliquias milenarias del Ártico en medio de las amenazas a su preservación por el cambio climático

sábado, diciembre 28, 2024

Los descubrimientos en esta región helada arrojan luz sobre antiguas civilizaciones y sus esfuerzos para enfrentar adversidades en un entorno hostil

El Ártico, una de las regiones más inhóspitas y remotas del planeta, se erige como un vasto museo natural que alberga artefactos prístinos de miles de años. Estos vestigios, conservados en el hielo y el permafrost, ofrecen pistas cruciales sobre las antiguas culturas que habitaron esta región y sobre cómo enfrentaron los desafíos climáticos.

Sin embargo, el cambio climático amenaza con borrar este invaluable legado antes de que se pueda descifrar completamente.

El Ártico como un tesoro arqueológico en peligro

Las costas del Ártico canadiense, Groenlandia y otras regiones septentrionales preservaron, casi intactos, los restos de culturas milenarias. Entre los hallazgos más notables se encuentran herramientas, prendas y restos humanos que revelan detalles sobre la vida cotidiana, la caza y la organización social de estos pueblos.

“El Ártico es un lugar único donde el tiempo parece haberse detenido gracias a las bajas temperaturas”, afirmó Kaylee Baxter, arqueóloga especializada en la región a National Geographic.

Sin embargo, esta preservación excepcional ahora está en peligro: el calentamiento global desencadenó el deshielo acelerado y la degradación de estos artefactos​.

Amenazas del cambio climático

El Ártico se está calentando hasta cuatro veces más rápido que el promedio mundial. Este fenómeno está causando la erosión de las costas y el derretimiento del permafrost, procesos que exponen artefactos previamente protegidos a un ambiente más cálido y al oxígeno, lo que acelera su descomposición.

Aka Simonsen, arqueóloga inuit, observó cómo antiguas tumbas que una vez contenían kayaks y momias ahora solo conservan los contornos de los objetos originales. “Es imposible salvar toda la información”, lamentó Bjarne Gronnow, investigador del Museo Nacional de Dinamarca en National Geographic, quien comparó esta pérdida con la quema de la Biblioteca de Alejandría​.

Además, las tormentas más frecuentes y las olas de calor extremas están destruyendo asentamientos enteros. En Groenlandia, por ejemplo, nueve metros de un sitio Thule desaparecieron en solo una década, erosionados por olas más fuertes debido al deshielo marino que antes protegía la costa​.

Primeros habitantes y su relación con el entorno extremo

El registro arqueológico del Ártico abarca casi 5 mil años e incluye diferentes oleadas culturales. Los paleoesquimales, precursores de las culturas inuit y yupik, sobrevivieron en estas duras condiciones mediante estrategias de caza y construcción adaptadas al clima.

Más tarde, la cultura Thule innovó con tecnologías como el kayak y el norsaq, herramientas que les permitieron prosperar al cazar grandes mamíferos marinos. Estas culturas vivían en armonía con su entorno, adaptándose a los ciclos de calentamiento y enfriamiento, como el Período Cálido Medieval y la Pequeña Edad de Hielo​.

Sin embargo, no todas las adaptaciones fueron suficientes. La misteriosa desaparición de los últimos pueblos Dorset, que dependían del hielo marino para cazar, podría estar vinculada a su incapacidad para ajustarse a un entorno cambiante.

Este fenómeno contrasta con la expansión de la cultura Thule, que adoptó métodos más versátiles de caza y construcción​.

La arqueología como desafío logístico y humano

Explorar y preservar el patrimonio del Ártico presenta enormes dificultades. Las expediciones arqueológicas están limitadas por el clima extremo, la brevedad del verano ártico y la presencia constante de osos polares, los mayores carnívoros terrestres.

Según National Geographic, arqueólogas como Aka Simonsen y Kaylee Baxter, que colaboran en expediciones a lugares remotos, dependen de barcos y personal armado para garantizar su seguridad.

A pesar de estas complicaciones, su trabajo es crucial para documentar los artefactos antes de que desaparezcan​.

Lecciones del pasado para el presente

Las culturas árticas históricas muestran cómo la adaptabilidad, la innovación y la sostenibilidad fueron clave para enfrentar los desafíos climáticos. Según Baxter, “en lugar de intentar controlar y manipular el entorno para proteger nuestra comodidad, necesitamos cambiar cómo existimos en ese entorno”.

Por su parte, Simonsen advirtió que la resistencia al cambio cultural puede ser fatal, como ocurrió con los nórdicos que desaparecieron de Groenlandia por no adaptarse a las nuevas condiciones climáticas​.

