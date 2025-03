‘Malcolm in the Middle’ regresa con nuevos capítulos

Tiempo de lectura: < 1 minuto

La icónica serie Malcolm in the Middle (conocida en Latinoamérica como Malcolm) está de regreso, esta vez con cuatro nuevos episodios que traerán de regreso a la caótica familia liderada por Malcolm y sus inigualables dinámicas. Disney+ ha confirmado la participación de los protagonistas originales, lo que ha generado una ola de entusiasmo entre los fanáticos que crecieron viendo las hilarantes y conmovedoras historias de esta peculiar familia. Bryan Cranston, Frankie Muniz y el resto del elenco prometen revivir la esencia que convirtió a la serie en un fenómeno cultural desde su estreno en el año 2000.

Esta nueva etapa de la serie busca conectar tanto con quienes disfrutaron de las temporadas originales como con una nueva generación de espectadores. Con la incorporación de elementos modernos y una narrativa fresca,vuelve para explorar los retos y aventuras de la familia en un contexto contemporáneo. Los fans podrán descubrir qué ha sido de los personajes icónicos y cómo han evolucionado sus vidas, manteniendo el humor irreverente y el toque emocional que definieron al programa.

“Estoy tan emocionado de anunciar que después de 18 años volvemos con Malcolm in the Middle. ¡Prepárate, no podemos esperar a que todos vean lo que Malcolm y su familia han estado haciendo!”, escribió Frankie Muniz en sus redes sociales.

El anuncio de esta producción exclusiva para Disney+ marca un nuevo capítulo para el streaming, que apuesta por revivir clásicos que han dejado huella en la televisión. El regreso de Malcolm in the Middle no solo promete risas y nostalgia, también la oportunidad de reflexionar sobre los cambios familiares y sociales desde que la serie original llegó a su fin en 2006.