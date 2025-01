Las series más esperadas que llegan a Netflix, Disney+, Max, Prime Video y más en enero de 2025

jueves, enero 2, 2025

Desde el regreso de Severance hasta la nueva serie animada de Spider-Man, repasamos los lanzamientos destacados para el primer mes del año

Tiempo de lectura: 4 minutos

La plataforma (Temporada 2)

American Primeval

The Pitt

Severance (Temporada 2)

Paradise

Tu amigo y vecino Spider-Man

El 2025 arranca con fuerza en materia de series, ofreciendo un abanico de propuestas para todo tipo de públicos. Ya sea con continuaciones de éxitos aclamados o con nuevos títulos, las principales plataformas de streaming tienen algo preparado para cada tipo de espectador.

Entre los estrenos más destacados encontramos el regreso de producciones que dejaron su marca en la televisión reciente como Severance además de nuevos proyectos altamente anticipados como American Primeval en Netflix y The Pitt en Max. Disney+ también se suma a la competencia con el debut de Paradise y la esperada serie animada Tu amigo y vecino Spider-Man, mientras que Prime Video apuesta por el drama y el misterio con la segunda temporada de La plataforma. ¡Acompañanos a repasar los lanzamientos del mes de enero!

La plataforma (Temporada 2) – Estreno por Prime Video el 2 de enero

La plataforma (The Rig), la serie de suspenso y ciencia ficción británica, regresa a Prime Video con su segunda temporada este 2 de enero de 2025. Creada por David Macpherson y dirigida por John Strickland, la primera entrega presentó una historia intrigante ambientada en una plataforma petrolera en el Mar del Norte, donde los trabajadores enfrentan fenómenos sobrenaturales y una amenaza inminente que desafía tanto la ciencia como la fe.

El final dejó muchas preguntas sin respuesta, con un giro impactante que ahora promete expandir el universo de La plataforma. La nueva temporada profundizará en el misterio de la fuerza desconocida que cambió el equilibrio natural del planeta. Según declaraciones del creador, estos nuevos capítulos ofrecerán una combinación de acción, drama y exploración de las relaciones humanas en condiciones extremas.

El elenco principal regresa con Iain Glen (Game of Thrones), Emily Hampshire (Schitt’s Creek), y Martin Compston (Line of Duty) liderando la serie, junto a nuevos personajes que se unirán al equipo para enfrentar los desafíos de esta temporada.

American Primeval – Estreno por Netflix el 9 de enero

American Primeval es una de las grandes apuestas de Netflix para el mes de enero. Esta miniserie épica tiene previsto explorar los orígenes del salvaje oeste americano, así como los choques culturales y religiosos. Creada por Mark L. Smith (El Renacido) y dirigida por Peter Berg (Lone Survivor), esta producción cuenta con Taylor Kitsch (Friday Night Lights) en el rol principal, quien da vida a Isaac, un hombre atormentado por su pasado que busca redención en un entorno despiadado y hostil. A lo largo de seis episodios, la historia aborda temas como la lucha por la supervivencia, la conexión humana en medio del caos y las tensiones culturales y políticas de una nación en formación.

Además del talento de Kitsch, el elenco incluye a nombres destacados como Dane DeHaan (Valerian), Betty Gilpin (GLOW), y Shea Whigham (Boardwalk Empire). Juntos, dan vida a personajes complejos y multifacéticos que encarnan la crudeza y esperanza de una época marcada por el conflicto y la expansión.

The Pitt – Estreno por Max el 9 de enero

Para el mes de enero Max nos tiene reservado el lanzamiento de The Pitt. Esta nueva serie dramática original del servicio de streaming seguirá de cerca la vida diaria de los profesionales de la salud en un hospital de Pittsburgh, mientras enfrentan crisis personales, políticas laborales y la carga emocional de tratar a pacientes en situaciones críticas. Protagonizada por Noah Wyle, conocido por su papel en ER, esta apuesta original de la plataforma cuenta con la producción ejecutiva de John Wells, quien también trabajó en ER y The West Wing.

The Pitt hará su desembarco en Max con un episodio doble el 9 de enero, mientras que los restantes tendrán su estreno los días jueves, con un final de temporada programado para el 10 de abril de 2025.

Severance (Temporada 2) – Estreno por Apple TV+ el 17 de enero

A casi tres años desde su lanzamiento, Severance regresa a la pantalla de Apple TV+. La primera temporada de esta aclamada serie siguió los pasos de Mark Scout de Adam Scott (Big Little Lies), un trabajador que asiste diariamente a una empresa donde, de una manera misteriosa, han logrado separar la vida laboral de la personal. Esto da a lugar a los Innies (los personajes de los empleados en el trabajo) y Outties (sus personalidades fuera de la oficina). Como es de esperar, a medida que la historia fue avanzando, Mark se encontró con descubrimientos que ponen en duda las intenciones reales de la compañía.

Mientras nuestro protagonista continúa cuestionándose el verdadero propósito de su trabajo y la serie retoma varios interrogantes que quedaron en el aire en la entrega anterior, el nuevo capítulo de esta emocionante historia también incorporará a su reparto a talentosos intérpretes como Gwendoline Christie (Game of Thrones), Alia Shawkat (Blink Twice), Bob Balaban (Encuentros cercanos del tercer tipo) y Merrit Wever (Unbelievable).

El actor y cineasta, Ben Stiller (Zoolander), dirigió cinco episodios de los diez que componen esta segunda entrega de Severance. El primero de ellos hará su debut por la plataforma el 17 de enero, mientras que los restantes serán lanzados semanalmente cada viernes hasta su final de temporada el 21 de marzo.

Paradise – Estreno por Disney+ el 28 de enero

Protagonizada por Starring Sterling K. Brown y producida por Dan Fogelman, creador de la aclamada serie This is Us, Paradise se ambienta en una serena comunidad habitada por algunas de las personas más prominentes del mundo. La aparente tranquilidad de este lugar se ve alterada cuando ocurre un impactante asesinato y se desata una investigación de alto riesgo.

Este thriller político que, según Fogelman, pretende funcionar como una exploración de cómo las apariencias engañan y cómo las decisiones del pasado pueden tener consecuencias devastadoras, también cuenta con un reparto compuesto por figuras como James Marsden, Julianne Nicholson, Sarah Shahi y Percy Daggs IV.

Tu amigo y vecino Spider-Man – Estreno por Disney+ el 29 de enero

El trepamuros más querido de todos vuelve a las pantallas con Tu amigo y vecino Spider-Man (Your Friendly Neighborhood Spider-Man), una nueva serie animada que promete explorar los primeros años de Peter Parker, con algunas variaciones en su narrativa.

Inspirada en el icónico estilo artístico de los cómics de Steve Ditko, la serie estará ambientada antes de los eventos de Capitán América: Civil War (2016), pero con un sorprendente giro. Según la sinopsis oficial, al regresar a casa, Peter no se encuentra con Tony Stark, sino con Norman Osborn, quien se convierte en su mentor, lo que abre las puertas a una dinámica distinta entre ambos personajes.

Esta nueva producción de Marvel Animation que promete sorprender a los fanáticos del Spider-Verso tiene previsto su lanzamiento por Disney+ el próximo 29 de enero.

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/malditos-nerds/2025/01/02/las-series-mas-esperadas-que-llegan-a-netflix-disney-max-prime-video-y-mas-en-enero/