Bleeps: Penúltima edición del Festival de música electrónica de autor

miércoles, noviembre 20, 2024

El Teatro Variedades recibirá a la penúltima edición del año de Bleeps, este miércoles 20 de noviembre, desde las 19h00. El valor de las entradas es de USD 10, con descuento para estudiantes, personas con capacidades especiales y tercera edad del 50%. puede adquirirlas en la boletería del teatro o a través del siguiente enlace: https://teatrosucre.com/event/bleeps-electronicaecuatoriana-de-autor-5/

Bleeps es una coproducción que contará con tres presentaciones, cada uno tendrá una duración de 30 minutos. En esta quinta entrega se tendrá la presencia de: Harsh/Drone Noise, Synth Goth, Dark Wave Y Synth/electro pop. El escenario del teatro brillará con efectos visuales que se fundirán con los sonidos de las agrupaciones participantes.

Esta noche disfrute de:

Fragments (Cuenca): un proyecto de José Sterean que nace en el año 2017, con la experimentación sonora digital y analógica, teniendo como base principal la electrónica, a la vez influenciado por la escena postpunk/darkwave/goth. Durante el mismo año se edita su lanzamiento ‘No Time’ con el cual Fragments logró consolidarse dentro de la escena gótica ecuatoriana teniendo participación en varios eventos dentro y fuera del país, así como la incursión en algunos festivales.

Midiman (Guayaquil): Alfredo Pazmiño Sánchez es la voz, el letrista, compositor y programador de esta propuesta nacida en Guayaquil en 2001. Tiene como influencias la música de la década del 80, sobre todo el synthpop, que es un género desarrollado con sintetizadores, computadoras y demás recursos electrónicos. Entre sus referentes musicales constan Depeche Mode, New Order, OMD, Anything Box, Information Society, Cause and Effect y más. Antes de MIDIMAN, Alfredo lideraba SYNTHESIS, su banda anterior, desde 1992. Ha participado en varias compilaciones en México, Chile y Argentina, siendo su participación en el tributo latinoamericano a Depeche Mode uno de sus mayores logros al competir contra bandas de Perú, Chile, México y Argentina, gracias a la votación popular.

Apofenias (Quito): es un dúo experimental-ambient-drone-noise, se formó en 2011, entre sintetizadores analógicos, modulares, micrófonos de contacto, objetos sonoros, circuit bendings y más. Atmósferas viscerales orgánicas, psicodélicas, profundas e inmersivas, que se funden en entornos visuales decodificados desde la memoria. Formado por Milton Galarza (M3dlar) y Jamel Maldonado (Lemaj).

¿Qué son las coproducciones de la Fundación Teatro Nacional Sucre (FTNS)?

Es uno de los mecanismos más importantes del modelo de programación continuo de la FTNS es el sistema de coproducción, el objetivo es abrir los teatros públicos a los artistas escénicos y musicales para que puedan presentar sus propuestas. Se pretende garantizar el acceso a la infraestructura instalada de la FTNS, y a su vez, asegurar que esa ocupación de los teatros ofrezca una programación para la diversidad de públicos que asisten a nuestros eventos.

Más información:

www.teatrosucre.com