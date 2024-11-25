Alemania: Acusan a presuntos terroristas de Hamas de planear ataques en Europa

lunes, noviembre 25, 2024

Los implicados almacenaron armas en Bulgaria y Alemania, con objetivos que incluían la embajada de Israel y una base militar estadounidense

La fiscalía federal alemana anunció el lunes que pidió procesar a cuatro presuntos terroristas de Hamas, encargados de esconder armas en Europa para la organización.

Los cuatro individuos, Abdelhamid Al A. e Ibrahim El-R., ambos nacidos en Líbano, el egipcio Mohammed B. y Nazih R., de nacionalidad neerlandesa, fueron detenidos el 14 de diciembre del año pasado.

“Todos eran desde hace años operadores de Hamas en el extranjero y ocupaban posiciones importantes relacionadas con la dirección del brazo militar” de la organización, indicó la fiscalía federal, especializada en asuntos terroristas y con sede en Karlsruhe (oeste).

En la primavera de 2019, Ibrahim El-R. organizó la instalación de un escondite de armas de fuego, entre ellas una kalaschnikov, en Bulgaria, a donde se trasladó de nuevo en agosto de 2023 para controlar el depósito, indicó la fiscalía.

En el verano de 2019, llevó a Alemania una pistola proveniente de un escondite en Dinamarca.

Entre junio y diciembre de 2023, los cuatro sospechosos salieron varias veces de Berlín a buscar un lugar donde esconder armas en Polonia, que no fue localizado.

Aparte Nazih R. detenido en Rotterdam en el marco de una orden de captura europea, los tres otros sospechosos fueron detenidos en Berlín.

Según la fiscalía federal, “Hamas organizó escondites de armas en diferentes países europeos para cometer eventuales atentados contra instituciones judías en Europa”.

Entre los objetivos de la organización, la fiscalía cita en su comunicado “la embajada de Israel en Berlín, la base estadounidense de Ramstein (en el suroeste de Alemania) o el sitio alrededor del aeropuerto de Tempelhof en Berlín”.

Hamas es considerado oficialmente desde 2003 por la UE como una organización “terrorista”.

Francia ve posible hallar “soluciones diplomáticas”

Por otra parte, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, indicó el pasado jueves durante una visita a Israel que ve posible hallar “soluciones diplomáticas” para lograr la liberación de los rehenes secuestrados Hamas que siguen en la Franja de Gaza.

“Las soluciones diplomáticas son posibles para liberar a los rehenes, proteger a los civiles y garantizar la seguridad de todos”, dijo el ministro poco antes de reunirse con su homólogo israelí, Israel Katz, que asumirá próximamente la cartera de Defensa.

Se trata de la segunda vez en tan solo un mes que el ministro viaja al país. A su llegada, Barrot aseguró que su presencia en Israel tiene como objetivo “continuar el diálogo existente sobre Líbano y Gaza”. “Es hora de poner fin a la tragedia que comenzó el 7 de octubre (de 2023)”, dijo en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Asimismo, se reunió con familiares de los rehenes antes de su encuentro con Katz.

Su anterior visita tuvo lugar justo hace un mes con motivo del aniversario de los ataques, que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes y propiciaron el inicio de una ofensiva en Gaza que ha dejado ya más de 43.300 muertos.

El encargado de la diplomacia francesa reiteró el llamamiento de las autoridades galas a alcanzar cuanto antes un alto el fuego en Medio Oriente que facilite la paz en la Franja de Gaza y garantice la liberación de los más de cien israelíes que aún siguen bajo cautiverio de Hamas.

(Con información de AFP)