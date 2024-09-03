El dictador Nicolás Maduro anunció vía decreto el adelanto de la Navidad en Venezuela

martes, septiembre 3, 2024

Mientras crece el repudio internacional por el fraude electoral y el pedido de detención contra el candidato opositor Edmundo González Urrutia, repitió el anuncio que suele hacer año tras año. Pero esta vez lo hizo casi cuatro meses antes de la festividad

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de la profunda crisis que atraviesa el país tras el fraude electoral del pasado 28 de julio, anunció su tradicional adelanto de la Navidad. “Está llegando septiembre y dije: ‘Septiembre y ya huele a Navidad’”, comenzó.

“Y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad”, indicó en un acto televisado.

No es la primera vez que el chavista cambia el calendario de las festividades. Sin embargo, ahora lo hace apenas horas después de la emisión de una orden de captura contra el opositor Edmundo González Urrutia y en medio de una profunda crisis política.

La fiscalía de Venezuela solicitó este lunes el arresto de González Urrutia, rival de Maduro en las elecciones de julio en las que el dictador fue proclamado vencedor entre denuncias de fraude por parte de la oposición.

En un escrito, el fiscal Luis Ernesto Dueñez Reyes pidió la orden de aprehensión contra González Urrutia por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje y asociación ilícita.

Un tribunal especializado en delitos relacionados con terrorismo tomó el pedido y emitió una orden de aprehensión contra el abanderado de la oposición mayoritaria del país.

González Urrutia se ausentó a tres citaciones del Ministerio Público Fiscal del chavismo en la última semana. La investigación guarda relación con la publicación de una página web, en la que la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- asegura haber cargado “el 83,5% de las actas electorales” recabadas por testigos y miembros de mesa la noche de la elección, para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales.

La PUD divulgó estas actas, que la dictadura tacha de “falsas”, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamase como ganador de los comicios a Maduro, lo que ha sido cuestionado por numerosos países, algunos de los cuales respaldan que González Urrutia ganó por amplio margen.

El jueves, cuando se hizo pública la tercera boleta de citación, la Fiscalía advirtió que, de no asistir nuevamente, le sería “librada una orden de aprehensión respectiva” al considerar que se “encuentra en presencia de peligro de fuga”.

Antes, González Urrutia había expresado que el Ministerio Público lo “pretende someter a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos”. A su juicio, el fiscal general “se ha comportado, reiteradamente, como un acusador político”, ya que -aseveró- “condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso”.

Por su parte, la PUD rechazó la orden de detención contra su abanderado en las presidenciales. A través de X, el bloque expresó su “rotunda condena a la profundización de la persecución política en contra” de quien fue su candidato presidencial, ahora señalado por los delitos de “usurpación de funciones”, “forjamiento de documento público”, “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)”.

“Los venezolanos y el mundo miran con indignación a un régimen que no fue capaz de publicar en el tiempo legal previsto ni un acta que soporte el fraudulento resultado anunciado por el CNE, pero que sí es capaz de construir en minutos una orden de aprehensión en contra del ganador de la elección presidencial”, señaló.

Esto, prosigue, “evidencia que el régimen pretende seguir violando el ejercicio de la soberanía popular expresada el pasado 28 de julio en favor de un cambio político en el país”.

La coalición, que asegura haber ganado las presidenciales, tildó de írrita la orden de aprehensión, la cual fue emitida menos de una hora después de que la Fiscalía diese a conocer que la había solicitado al tribunal.

“Toda persecución nos encontrará unidos, firmes y articulados en defensa de la mayoría contundente que se expresó el pasado 28J. Al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional, mantengámonos firmes y articulados en la defensa de la voluntad expresada”, añadió la alianza.

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/venezuela/2024/09/03/el-dictador-nicolas-maduro-decreto-el-adelanto-de-la-navidad-en-venezuela/