Yamandú Orsi se impone en las elecciones presidenciales de Uruguay

“Larga vida a nuestro sistema republicano y democrático”, dijo el jefe de Estado electo de Uruguay ante sus seguidores del Frente Amplio

Yamandú Orsi, delfín del ex mandatario José “Pepe” Mujica, ganó el domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Uruguay, marcando el regreso de la izquierda al poder luego de cinco años de gobierno de centroderecha.

Bocinazos y gritos de euforia estallaron en la capital Montevideo, bastión del Frente Amplio en el país, al conocerse las proyecciones que atribuyeron la victoria a Orsi.

La Corte Electoral espera tener el resultado oficial sobre las 22 (1 GMT del lunes). Sin embargo, tanto el presidente Luis Lacalle Pou como el candidato oficialista Álvaro Delgado reconocieron la derrota.

Con Orsi, el Frente Amplio vuelve al gobierno que perdió en 2020 tras tres periodos consecutivos, uno de ellos bajo Mujica (2010-2015).

Este profesor de historia de 57 años sucederá el 1 de marzo al presidente Luis Lacalle Pou, con un nivel de aprobación cercano al 50% pero impedido constitucionalmente de una reelección inmediata.

Orsi, ex intendente del departamento de Canelones, llegó a contienda a la cabeza de todos los sondeos previos, pero seguido de cerca por Delgado, por una diferencia que se ubicaba dentro de los márgenes de error.

Tras emitir su voto este domingo, Orsi destacó que todos los partidos coinciden en la necesidad de que haya acuerdos. “La esencia de la política son los acuerdos. Nunca terminas conforme del todo. Mi línea argumental es la que he tenido desde hace años. No me gusta hablarle a los segmentos. Tenés que decir lo que pensás y sentís. Acomodar el cuerpo a necesidades electorales a la larga es una trampa”, declaró.

A continuación el minuto a minuto de las noticias más importantes de la jornada:

Yamandú Orsi, el profesor apadrinado por Pepe Mujica que apuesta por una izquierda renovada en Uruguay

El presidente electo liderará el retorno del Frente Amplio al poder tras ganar en el balotaje. Asumirá el cargo el próximo 1 de marzo.

“Quiero ser presidente de Uruguay. Fui solo para eso sin pensar en otros planes. Hay uno solo y hacia eso voy. Voy a ser militante toda mi vida y voy a participar en la actividad política siempre”.

Yamandú Orsi: “Voy a ser el presidente que convoque al diálogo nacional en Uruguay”

El candidato del Frente Amplio ganó con cerca del 49% de los votos sobre el postulante del oficialismo, Álvaro Delgado.

El presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, habló sobre las 22 horas de este domingo ante la militancia del Frente Amplio. En su discurso, el próximo mandatario aseguró que apostará por el “diálogo nacional”.

Yamandú Orsi será el nuevo presidente de Uruguay

El candidato opositor derrotó al oficialista Álvaro Delgado, del Partido Nacional. El Frente Amplio volverá al poder luego de cinco años.

El candidato a presidente de Uruguay por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, derrotó al postulante del oficialismo, Álvaro Delgado, y se convirtió en el presidente electo de Uruguay. Su victoria significa el regreso al poder de la coalición de izquierda, que había gobernado entre 2005 y 2020 con Tabaré Vázquez (en dos períodos) y José Mujica.

Álvaro Delgado llamó al presidente electo de Uruguay Yamandú Orsi y reconoció la derrota en un discurso

El postulante de la coalición de izquierda obtuvo más del 49% de los votos, según las primeras proyecciones. El nacionalista dijo que está dispuesto a buscar acuerdos con “luces largas”.

El candidato a presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, reconoció la derrota en el balotaje de este domingo. El postulante del oficialismo felicitó al postulante del Frente Amplio, Yamandú Orsi, quien resultó electo mandatario. Estuvo acompañado por su compañera de fórmula, su esposa, hijos y los ministros del gobierno.

Lacalle Pou llamó a Yamandú Orsi para felicitarlo

El presidente Luis Lacalle Pou llamó a Yamandó Orsi para felicitarlo por su triunfo en el balotaje de este domingo.

“Llamé a Yamandú Orsi para felicitarlo como presidente electo de nuestro país y para ponerme a las órdenes para empezar la transición apenas lo enteinda pertinente”, escribió en la red social X.

Yamandú Orsi fue electo presidente de Uruguay, según las primeras proyecciones

El candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, fue electo presidente de Uruguay, según coinciden las primeras proyecciones de las encuestadoras que difundieron los canales de televisión.

La consultora Cifra estima que la fórmula Orsi-Cosse obtuvo el 49,5% de los votos, al tiempo que Delgado-Ripoll llegó al 45,9%.

Equipos, en tanto, proyecta un 49% para la fórmula del Frente Amplio y un 46,6% para los candidatos del Partido Nacional.

Para Opción, Orsi llegó al 48,7% y Delgado fue votado por el 46,7%.

La Usina de Percepción Ciudadana estima que Orsi llegó al 50,1% y 45,7%.

Votó el 89,4% del padrón electoral

El 89,4% de los habilitados para votar en el balotaje de este domingo concurrió a las urnas en las elecciones de este domingo, según informó la ministra de la Corte Electoral Ana Lía Piñeyrúa. Es un porcentaje similar al registrado en las elecciones de octubre. “Estamos dentro del porcentaje histórico. Por más que el voto es obligatorio, siempre hay un 10% que no vota”, evalúo la funcionaria.

Cerraron los comicios

Tal como estaba previsto, los centros de votación cerraron pasadas las 19.30, hora local. Comienza el conteo de votos y crece la expectativa frente a un resultado que se espera que pueda ser muy reñido.

