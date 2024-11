Uruguay: Cerraron los comicios y se espera una definición reñida entre Álvaro Delgado y Yamandú Orsi

domingo, noviembre 24, 2024

Tras una jornada con una alta participación, comienza el conteo de votos. Los candidatos aguardarán los resultados en sus comandos de campaña

Tiempo de lectura: 7 minutos

Uruguay celebra este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para las que 2,7 millones de personas están llamadas a las urnas para elegir a su próximo jefe de Estado entre el oficialista Álvaro Delgado (Partido Nacional) y el opositor Yamandú Orsi (Frente Amplio).

Las últimas encuestas expusieron gran paridad entre ambos políticos, con una leve ventaja de la izquierda, aunque con una distancia dentro del margen de error de las consultoras.

En la primera vuelta celebrada el pasado 27 de octubre Orsi consiguió el 43,92% de los votos frente al 26,7% de Delgado, con la diferencia que, ahora, el oficialismo compite con el respaldo de todos sus socios que, en su totalidad, suman el 47,7 por ciento.

La jornada de votación se desarrollará entre las 08:00 y las 19:30 hora local, dada la alta incertidumbre, no se prevé que haya datos disponibles antes de las 21:30.

Este jueves, antes del inicio de la veda, los políticos hicieron sus cierres de campaña en los que, una vez más, aprovecharon para hablar de sus proyectos y promesas para un posible gobierno.

“Hoy no representamos partidos, nosotros representamos proyectos”, dijo en Montevideo Delgado, en alusión a la coalición que formó con el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido Constitucional Ambientalista. “No solamente júntense para ganar, sino júntense para gobernar. Más que mayoría, (es importante) buscar acuerdos”, agregó en referencia a la postura dialoguista que prometió adoptar ante un eventual triunfo.

Por su parte, el delfín del ex presidente José Mujica habló en Las Piedras e insistió en la idea de que Uruguay debe “resolver entre dos proyectos”: “Nuestro proyecto pasa por el país de las certezas. Por el proyecto de la certidumbre y el país de las certezas”.

La elección del presidente será clave para los próximos años de la política uruguaya, ya que definirá el clima en que uno u otro partido podrá gobernar, puesto que 16 de los 30 escaños del Senado quedaron en manos del Frente Amplio, mientras que 49 de las 99 bancas de la Cámara de Diputados son de la coalición gobernante.

A continuación el minuto a minuto de las noticias más importantes de la jornada:

Yamandú Orsi llegó al comando en el que esperará el resultado

El candidato a presidente por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, llegó al hotel NH Columbia, en la rambla de Montevideo, donde esperará el resultado del balotaje de este domingo. El presidenciable dijo que está “un poquito” nervioso y “ansioso” por conocer el desenlace de la elección.

Ya votó casi el 80% del padrón habilitado

Según datos de la Corte Electoral, pasadas las 18, hora local, ya había votado el 79% de los uruguayos habilitados para participar de la jornada electoral de este domingo. A las 19.30 cierran los centros de votación.

Lacalle Herrera dijo que el gobierno de su hijo lo superó ampliamente

El ex presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) votó con una sensación de nostalgia porque, según dijo ante los medios, puede ser la última vez que lo haga. En sus declaraciones a la prensa, destacó el ejercicio del voto y lamentó la situación que viven otros países de la región que no pueden ejercerlo libremente.

“Tenemos que pensar mucho en estas cosas que se hacen así, como un trámite. En Venezuela votan y después roban la elección. En Cuba no pueden votar. En Nicaragua tampoco. Así que apreciemos esta maravilla de poder votar y que sea respetado el juicio de las urnas. He votado pensando más que nada en mis nietos, en un país ordenado, de prosperidad, donde se respeten los poderes”, dijo el ex presidente padre del actual mandatario.

Lacalle Herrera dijo que su hijo lo superó “ampliamente”. “Las generaciones van mejorando. Estamos muy orgullosos de la gestión de Lacalle Pou. (No le faltó) nada. A más problemas de los que tuvo no podíamos aspirar. Los problemas son la prueba del carácter. La gran virtud que tiene es el autocontrol. Él siempre está bajo control: ni los insultos ni las dificultades lo sacan del rumbo”, destacó.

El ex mandatario remarcó las cualidades de Álvaro Delgado, el candidato del oficialismo. Lacalle Herrera dijo que el candidato representa a un gobierno “tremendamente exitoso”, que transmitirá “las mismas virtudes para el próximo”. Consultado sobre qué espera para esta noche, contestó: “Festejar”.

Andrés Ojeda, socio del oficialismo, destacó la madurez de la coalición

El excandidato a la Presidencia de Uruguay por el Partido Colorado Andrés Ojeda apuntó este domingo que la coalición oficialista está “espalda con espalda” y remarcó que esta noche los cinco partidos aguardarán juntos los resultados.

Así lo dijo a la prensa al votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que afronta el país suramericano en esta jornada, en las que unos 2,7 millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir entre el oficialista Álvaro Delgado y el opositor Yamandú Orsi.

“Este concepto de coalición espalda con espalda ha quedado marcado. Es un acto de justicia que recibamos los resultados esta noche espalda con espalda”, apuntó.

La candidatura de Delgado es apoyada por su Partido Nacional y por otras cuatro fuerzas políticas que integran la actual coalición de Gobierno: el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido Constitucional Ambientalista.

“La coalición maduró muchísimo en estos cinco años. Lo vemos juntamente en este mes de balotaje”, enfatizó Ojeda, quien en la misma noche de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 27 de octubre todos los candidatos se tomaron una foto juntos y comenzaron al otro día a trabajar en un programa en común que quedó pronto pocos días después.

En ese sentido, indicó que el secreto del éxito y del futuro de la coalición está en la unidad.

“Lo vivo repitiendo, pero creo que repetir ayuda. Creo que la unidad define el futuro de Uruguay en los próximos cinco años. Yo me imagino para el próximo Gobierno una coalición muy unida, espalda con espalda en el Gobierno, tratando de generar para la gente las cosas que la gente está esperando”, concluyó.

Más del 60% del padrón ya votó en las elecciones

El 62% de los habilitados para votar en el balotaje en Uruguay ya concurrió a las urnas, según datos de la Corte Electoral informados por El País. Son 2,7 millones los inscriptos en el padrón electoral, que este domingo definen si Álvaro Delgado o Yamandú Orsi es el presidente a partir del 1° de marzo. A las 19.30 cierran los centros de votación.

Pasado el mediodía, votó el 45% del electorado

La Corte Electoral informó que, pasado el mediodía, el 44,65 % de los habilitados para votar ya lo hizo en las elecciones en Uruguay. La próxima actualización se hará sobre la hora 16.

El candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, destacó la alta participación en la jornada electoral. Dijo que el porcentaje es más alto que se había registrado en las elecciones de octubre.

Votó Valeria Ripoll, compañera de fórmula de Delgado: “Quizás la noche sea un poco más larga”

La compañera de fórmula de Delgado, Valeria Ripoll, llegó al centro de votación acompañada de sus hijos. “Hemos cumplido con la cantidad de cábalas que pudimos. Son muchas. El equipo es muy cabulero”, contó, en modo distendido. “Lo vivimos de forma muy similar al 27 de octubre. Yo personalmente con muchos más nervios porque sabemos que es el cierre de todo este proceso”, señaló.

Ripoll dijo que se comunicó con el presidente Luis Lacalle Pou, quien le envió un mensaje “de respaldo, de apoyo”. “Soy una agradecida con él. Él tiene mucho que ver con la decisión de vida de volver a la política. Las acciones de este gobierno son las que me hicieron volver a creer en la política”, dijo la ex sindicalista, quien antes formó parte del Partido Comunista.

“Quizás la noche sea un poco más larga”, dijo, respecto a la paridad que muestran las encuestas que hay entre Orsi y Delgado.

Tras votar, Delgado dijo que convocaría a Orsi a su gobierno si es presidente

El candidato del oficialismo, Álvaro Delgado, votó sobre la hora 13 en el club Banco República de Montevideo. El postulante destacó que hay un “mayor nivel de votación” que en las elecciones de octubre a esta hora, algo que destacó como positivo.

“Hubiera preferido una campaña con más debate, con más posibilidad de intercambio. Pero es lo que se pudo. (Fue) sin agravios, sin descalificaciones, porque el camino que uno elige para ganar es que te legitima para gobernar para todos. Quiero ser el presidente de todos los uruguayos”, declaró ante los medios.

Delgado se refirió a la charla que tuvo con Orsi el sábado. “Fue simplemente para desearle suerte hoy. Le digo que espero que tenga mucho menos suerte que yo, pero quiero sepas que mi idea es hacer un gobierno de unidad nacional. Y quiero plantarme en eso”, sostuvo.

El aspirante a la Presidencia dijo que no pretende ser el presidente de la mayoría, porque ninguno de los bloques tiene mayoría en el Parlamento, sino el “presidente de los acuerdos”. Gobernar sin mayorías parlamentarias va a ser “desafiante” para quien asuma como presidente el 1° de marzo, pero Delgado lo ve como una “oportunidad”.

“Yo voy a ir a la búsqueda de acuerdos. Voy a ir con el cambio de chip y voy a ofrecer ese cambio de chip. Me gustaría convocar a Orsi, en el día de mañana, si salgo electo presidente. Es un gesto republicano”, señaló. “Hay temas en los que nos tenemos que poner de acuerdo y buscar las luces largas. Yo cambio el chip y toda la coalición. Espero que el Frente Amplio cambie el chip”, sostuvo. Pero, en caso que esto no suceda, el país “no se va trancar”.

El nacionalista sostuvo que, si gana la elección, invitará a Orsi a “tomar unos mates” este lunes y señaló que se juntará con el presidente de la República.

Delgado dijo que el cargo que tendrá el presidente Luis Lacalle Pou dependerá de él. Descartó que vaya a ocupar un cargo en el Poder Ejecutivo. “Tendrá un rol en doble condición: de amigo de muchos años, de compañero político y de consejero”, sostuvo.

Consultado sobre el vínculo con Venezuela, Delgado recordó que él habló con Edmundo González y María Corina Machado, a quienes invitó a su asunción. En cambio, no invitará a Nicolás Maduro. “Las elecciones fueron fraudulentas. Venezuela es una dictadura. El 10 de enero, si Maduro no entrega el poder, se va a confirmar que es un presidente de facto”, sostuvo.

Respecto a Argentina, Delgado dijo que hay “oportunidades” y sostuvo que tiene una “buena relación” con Javier Milei, y destacó algunas medidas que tomó el gobierno que fueron positivas para Uruguay.

Orsi dijo que, en caso de ganar, se reunirá lo antes posible con Lacalle Pou

El presidenciables del Frente Amplio, Yamandú Orsi, cumplió una tradición que siguió durante las tres instancias electorales. Se reunió con el ex intendente de Canelones Marcos Carámbula. Durante su gestión en el gobierno departamental, Orsi fue el secretario general de la intendencia, una tarea que desempeñó durante 10 años.

Carámbula destacó la capacidad de negociación del candidato. “Él ya demostró que tiene capacidad de diálogo y de acuerdos”, sostuvo el dirigente.

Orsi fue consultado sobre una posible reunión con el presidente Luis Lacalle Pou en caso de ganar. “En algún momento hay que hacerlo. Y lo antes posible. Está bien. Veremos los horarios”, dijo. “Hay que armar la transición. Su lógica es lo primero. Lo segundo son los equipos que van a tener que articular”, sostuvo.

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/america/america-latina/2024/11/24/elecciones-en-uruguay-2024-yamandu-orsi-y-alvaro-delgado-disputan-la-presidencia-en-balotaje/