Cómo hacer cuando Alexa no responde ni entiende mis órdenes

lunes, septiembre 16, 2024

Amazon ofrece una guía detallada para contrarrestar posibles fallas de su asistente de voz, que pueden estar relacionadas con la conexión WiFi, o una mala instalación

Tiempo de lectura: 3 minutos

Alexa, el popular asistente virtual de Amazon, permite varias funciones como encender las luces o proporcionar actualizaciones del clima, con solo una orden de voz. Sin embargo, en algunas ocasiones, Alexa puede no responder o entender correctamente las solicitudes de los usuarios, lo que puede generar frustración.

Si un dispositivo Echo está ignorando los comandos del propietario o no parece entender lo que le se le ordena, hay varias soluciones que puedes probar antes de considerar que el dispositivo está defectuoso. A continuación, explicamos cómo abordar los problemas más comunes.

Cómo solucionar errores de Alexa

Uno de los errores más comunes, y con frecuencia pasado por alto, es el uso de un adaptador de corriente incorrecto. Hay que asegurarse de estar utilizando el adaptador que vino con el dispositivo Echo.

Aunque otros adaptadores puedan parecer compatibles, podrían no proporcionar la potencia suficiente, lo que ocasiona fallos en el funcionamiento del dispositivo.

Un adaptador de potencia insuficiente puede impedir que Alexa se encienda correctamente, limitando su capacidad de escuchar o responder a tus comandos. Si se ha cambiado de adaptador, hay que volver al original y corroborar de que esté funcionando adecuadamente.

Qué puede ocasionar que Alexa no funcione correctamente

Alexa depende de una conexión estable a internet para poder funcionar. Si la conexión es lenta o se ha caído, el asistente no podrá procesar ni responder a las solicitudes. Hay que verificar si otros dispositivos en la red tienen conexión. Si se detecta algún problema, reiniciar el router y esperar a que la conexión se estabilice.

Es importante también asegurarse de que el dispositivo Echo esté correctamente conectado a la red WiFi. Se puede verificar esto en la app de Alexa bajo la configuración del dispositivo. Si es necesario, restablece la conexión o cambia el dispositivo a una red más rápida y estable.

También, otro problema frecuente es que el dispositivo Echo esté silenciado. Cuando esto ocurre, Alexa no responderá a los comandos, y el indicador de luz en el dispositivo será de color rojo. Para desactivar el modo de silencio, simplemente pulsa el botón de silencio en el dispositivo Echo.

Este es un problema comúnmente causado de forma accidental. Hay que asegurarse siempre de revisar el estado de la luz si Alexa no está respondiendo como debería.

Dónde ubicar a Alexa en el hogar

La ubicación del dispositivo Echo puede afectar su capacidad para oír a los usuarios. Si el dispositivo está muy cerca de una pared, rodeado de otros objetos o situado cerca de otros aparatos que generan ruido (como una televisión o altavoces), podría tener dificultades para distinguir tu voz.

Hay que intentar mover el dispositivo a una ubicación más abierta, alejada de fuentes de ruido. Además, si hay varios dispositivos Echo en el hogar, verificar que no estén demasiado cerca unos de otros, porque pueden “escuchar” la misma solicitud y provocar una confusión en el sistema.

Cómo hablar con Alexa

Este asistente está diseñado para reconocer una amplia variedad de voces y patrones de habla, pero es importante que los comandos sean lo más claros y específicos posibles.

Si Alexa no entiende la solicitud, reformula la pregunta o trata de ser más detallado en tu comando. Por ejemplo, si se está pidiendo el clima para “París”, corroborar de especificar “París, Francia”, existen múltiples ciudades con ese nombre.

Además, se puede verificar si Alexa escuchó correctamente diciendo “¿Me oíste?” o “¿Me has oído?” Esto ayudará a confirmar si el problema es que no escuchó o si no comprendió la solicitud.

Qué hacer si Alexa sigue presentando fallas

Si los problemas persisten, una solución simple es desconectar el dispositivo y volverlo a enchufar. Al igual que con otros dispositivos electrónicos, a veces un reinicio rápido puede solucionar problemas temporales que afectan el rendimiento.

Asimismo, en los dispositivos Echo que no tienen pantalla, se puede utilizar el botón de acción para verificar si Alexa está funcionando correctamente.

Hay que presionar este botón y hacer una solicitud para ver si el dispositivo responde de manera adecuada. Si responde con normalidad, es probable que el problema esté relacionado con el micrófono o la capacidad de escucha de Alexa en lugar de un fallo técnico.

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/tecno/2024/09/16/alexa-no-responde-ni-entiende-mis-ordenes-como-solucionarlo/