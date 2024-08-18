Por qué te pueden quitar una medalla después de los Juegos Olímpicos

domingo, agosto 18, 2024

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tiene la capacidad de retirar una presea incluso después del final de los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos finalizaron el domingo 11 de agosto, después de más de dos semanas repletas de eventos deportivos. Como es habitual, todos los medallistas olímpicos se conocían en la ceremonia de clausura, o eso parecía. Una de las ganadoras de las tan preciadas preseas olímpicas no fue reconocida hasta varios días después.

Ana Barbosu recibió el bronce por su ejercicio de suelo en gimnasia artística gracias a la intervención del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que decidió retirarle la medalla a la atleta de Estados Unidos Jordan Chiles.

Algo similar sucedió en la prueba por equipos de natación artística, Estados Unidos y China reclamaron la revisión de sus puntuaciones en uno de los ejercicios. En este caso, no arrebató a nadie la medalla del cuello. Pero, en la final de suelo de gimnasia artística femenina, una reclamación de USA tuvo grandes consecuencias para otra atleta.

Ana Barbosu celebraba su medalla de bronce, cuando los jueces oficializaron el cambio de nota de la americana Jordan Chiles. Pasó de tener un 13,666 a un 13,766, por lo que superó en la clasificación a la rumana, que había logrado un 13,700. El oro fue para la brasileña Rebeca Andrade (14,166) y la plata para Simone Biles (14,133).

Esta modificación se llevó a cabo después de que Chiles presentara una reclamación a los jueces. En este deporte, se deben de abonar 300 dólares en mano para poder pedir una revisión de las puntuaciones. En caso de ganar el ‘desafío’, el dinero se devuelve al equipo.

El equipo rumano no lo acepta

La imagen de Barbosu celebrando con su bandera hasta que descubre que ha perdido la medalla dieron la vuelta al mundo. Esto generó un gran malestar tanto en su país natal como en la delegación de Rumanía. El primer ministro rumano, Marcel Ciolacu, boicoteo la ceremonia de clausura y denunció que se le había dado un “trato indigno” por parte de la organización.

La mítica gimnasta, Nadia Comaneci, también de origen rumano, no pudo contener su indignación: “No me puedo creer que juguemos de esta manera con la salud mental y las emociones de las deportistas. Protejámosles”. Comaneci participó en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 y Moscú 1980, en los que se llevó cinco oros, tres platas y un bronce.

El equipo rumano decidió apelar al Tribunal de Arbitraje y presentar un recurso contra la revisión que había solicitado Jordan Chiles. El equipo europeo consideró que la reclamación se había solicitado fuera del plazo de un minuto que permite el reglamento de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG). Según señalan los rumanos, se pidió un minuto y cuatro segundos después de conocerse la valoración.

El TAS aceptó la queja de los de Barbosu y le retiró la medalla a la estadounidense para colgársela a ella. No obstante, el caso todavía no está cerrado. La Federación Estadounidense de Gimnasia afirmó, el domingo 11 de agosto, que representaría un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo para tratar de conseguir que su gimnasta mantenga el bronce que se llevó de París.

Las reacciones de las gimnastas

La rumana ha recibido, cinco días después del final de los Juegos Olímpicos, su bronce. La atleta ha podido disfrutar de su propia ceremonia particular de entrega de medallas en Bucarest, capital de Rumanía. La deportista se ha acordado de sus compañeras en el discurso que ha dado. “No puedo hacer otra cosa que pensar en Sabrina (Maneca-Voinea) y en Jordan (Chiles). Es una situación difícil para nosotros, con mucha incertidumbre. Espero que todo el mundo entienda que nosotros no hemos hecho nada malo en las Olimpiadas”.

Por su parte, la estadounidense también ha publicado unas palabras en sus redes sociales. “Mientras celebraba mi triunfo en los Juegos Olímpicos, escuché las noticias devastadoras de que me habían arrebatado mi bronce. Confió en la reclamación que ha presentado la USAG, que hace evidente que mi nota seguía las reglas”. La gimnasta apuntó: “No tengo palabras. Esta decisión es tan injusta y supone un gran golpe, no solo para mí, sino para todos los que han celebrado este logro”.

