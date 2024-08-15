Cómo fue la mayor captura de prisioneros rusos desde el inicio de la guerra

jueves, agosto 15, 2024

Las fuerzas ucranianas atacaron y tomaron un complejo fortificado en la región de Kursk. Kiev dijo que los militares capturados expresaron su deseo de ser intercambiados con los combatientes del Batallón Azov cautivos en Rusia

Un total de 102 soldados rusos han sido capturados de una sola vez en la región de Kursk (sur) por militares de las fuerzas especiales del Ejército de Ucrania en su incursión en ese área del territorio de la Federación de Rusia, informaron este jueves varios medios ucranianos.

“Se trata de la captura más masiva del enemigo que hemos logrado llevar a cabo de una sola vez. Estamos hablando de la captura de rusos en la región de Kursk”, dijo una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU) a la agencia oficial ucraniana Ukrinform.

Agregó que esto fue posible gracias a una operación especial llevada a cabo por las Fuerzas Especiales A de la SSU. Los operativos ucranianos atacaron un complejo fortificado ruso, que estaba bien defendido, con comunicaciones subterráneas y alojamiento para el personal, una cantina y armería.

Según la fuente de la agencia, el enemigo no iba a rendirse y tenía “suficientes provisiones y munición”.

ras la operación, 102 soldados de la 488º Regimiento de Fusileros Motorizados y miembros de las fuerzas especiales del Ejército de la Federación de Rusia fueron hechos prisioneros.

Ukrinform y otros medios como Ukrainska Pravda también publicaron videos y fotos que mostraron a los soldados prisioneros.

Estos medios no especificaron cuándo fueron apresados los soldados rusos, aunque el comandante en jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Syrsky, había anunciado ayer miércoles que más de un centenar de prisioneros rusos habían sido capturados “desde el inicio de la jornada”. El presidente ucraniano Volodimir Zelensky también dijo que “cientos” de rusos fueron hechos prisioneros.

Fotos tomadas por la agencia AFP también mostraron a una decena de hombres con los ojos vendados y atados, vestidos con uniforme militar ruso, mientras eran conducidos el martes en un vehículo militar fuera del paso fronterizo en dirección a la ciudad de Sumy.

Según Ukrinform, los rusos capturados de varias unidades de la región de Kursk han expresado su deseo de ser intercambiados con los combatientes del Batallón Azov cautivos en Rusia.

Según los expertos, los militares rusos capturados en la región de Kursk de la Federación Rusa, incluidos oficiales del FSB, oficiales del GRU, chechenos, reclutas, serán un valioso intercambio para Ucrania.

Noveno día de incursión

Mientras tanto, la operación a gran escala en territorio ruso de Ucrania entró este jueves en su noveno día.

El ejército ucraniano sigue avanzando en la región rusa de Kursk y pretende crear una “zona de amortiguamiento” y corredores humanitarios, afirmaron el miércoles dirigentes de Kiev.

Ucrania, confrontada desde hace dos años y medio a una invasión rusa, tomó por sorpresa a su enemigo lanzando el 6 de agosto la mayor incursión de un ejército extranjero en suelo ruso desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Esta noche, Zelensky reiteró que sus tropas proseguían “bien” su avance. “Estamos alcanzando nuestro objetivo estrategico”, destacó.

La incursión ucraniana ya ha forzado la evacuación de más de 120.000 personas. También ha provocado la muerte de 12 civiles y más de un centenar de heridos, según las autoridades regionales rusas.

Oleksander Syrsky reivindicó la toma de 1.000 km2 de territorio ruso. A modo de comparación, Rusia ganó 1.360 km2 en territorio ucraniano desde el 1 de enero de 2024, según la misma fuente.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ucraniano, Gueorgui Tiji, aseguró el martes que Kiev no desea anexionarse ningún territorio tomado durante la operación en Kursk y que esta cesará si Moscú acepta una “paz justa”.

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/america/mundo/2024/08/15/como-fue-la-mayor-captura-de-prisioneros-rusos-desde-el-inicio-de-la-guerra-102-soldados-en-una-sola-operacion/