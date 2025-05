Campaña demócrata acusa a Trump de estar asustado tras pedir cambios en debate con Harris

Tiempo de lectura: 3 minutos

Nueva York (EFE).- La campaña demócrata acusó al expresidente y candidato republicano, Donald Trump, de estar “asustado” tras haber propuesto cambiar el debate contra la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, al 4 de septiembre en Fox, en vez del 10 de septiembre en ABC como se acordó cuando su contrincante era el mandatario Joe Biden.

“He acordado con FoxNews debatir con Kamala Harris el miércoles 4 de septiembre. El debate estaba programado previamente contra el dormilón Joe Biden en ABC, pero se canceló porque Biden ya no participará y tengo un litigio contra ABC Network y George Slopadopoulos, lo que crea un conflicto de intereses”, publicó Trump la noche del viernes en su red Truth Social.

El exmandatario señaló que este debate se celebraría en el estado de Pensilvania, que los moderadores serían Bret Baier y Martha MacCallum.

Con respecto a las reglas del debate, Trump dijo que serían “similares” a las del debate acordado con ABC pero con público.

Ante este cambio de programa por parte de Trump, Harris apuntó en X que es “interesante ver cómo ‘cualquier momento, cualquier lugar’ se convirtió en ‘un momento específico, un espacio seguro específico’”.

“Estaré allí el 10 de septiembre, como él acordó. Espero verlo allí”, subrayó la demócrata haciendo referencia al debate organizado por ABC.

El director de comunicaciones de la campaña de Harris, Michael Tyler, fue hoy un paso más lejos al señalar a los medios locales en un comunicado que: “Donald Trump está asustado y está tratando de retirarse del debate que ya acordó y está corriendo directamente a Fox News para rescatarlo”.

Tyler dijo que la campaña de Harris está abierta a discutir más debates, pero solo después de que se lleve a cabo el que ambas campañas ya acordaron.

Trump y Biden, cuando todavía estaba en la carrera por la Casa Blanca, llegaron a un acuerdo en mayo de participar en dos debates presidenciales.

El primero se presentó por CNN el 27 de junio y a partir de este debate empezó la debacle de Biden debido a su cuestionada actuación.

Después de la salida de Biden, Harris anunció su candidatura y desde entonces ha recibido el respaldo de la mayoría de los delegados necesarios para asegurar la nominación demócrata.

La campaña de la hoy candidata demócrata quiere mantener ese segundo cara a cara pero el plan del republicano, anunciado el viernes por la noche, es que el debate se celebre el 4 de septiembre en la cadena ultraconservadora Fox News, que tenga lugar en el estado clave de Pensilvania, que cuente con público y que los moderadores sean los periodistas del canal Bret Baier y Martha MacCallum.

