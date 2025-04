Joven recibe un trasplante de riñón mientras observa consciente la cirugía

Tiempo de lectura: 3 minutos

Cirujanos del hospital Northwestern Medicine de Chicago (EE.UU.) realizaron por primera vez un trasplante de riñón en el que el paciente estuvo despierto durante toda la operación, comunicaron este lunes. Durante el procedimiento quirúrgico, John Nicholas, de 28 años, no sintió dolor, pues se le administró anestesia local, similar a la que se usa durante una cesárea.

A first at Northwestern Medicine! Go inside the operating room and witness surgeons performing a #KidneyTransplant on a patient who was awake for the entire procedure. @NM_Transplant #NMBetter pic.twitter.com/HyyfeefNjg

— Northwestern Medicine (@NorthwesternMed) June 24, 2024