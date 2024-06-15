Finlandia confirmó y rechazó la incursión de cuatro aviones rusos en su espacio aéreo

sábado, junio 15, 2024

La Guardia de Fronteras corrigió la cifra inicial, de una nave, y advirtió que se tomaría muy en serio esta agresión en su territorio

La Guardia de Fronteras de Finlandia confirmó este viernes que fueron cuatro los aviones militares rusos que violaron su espacio aéreo este lunes, y no uno como se había indicado inicialmente. Según expuso la investigación preliminar, se trató de una escuadrilla compuesta por dos aviones de combate y dos bombarderos aunque esto se conocerá a detalle la próxima semana con el examen técnico.

“A medida que ha ido avanzando la investigación, se ha puesto de manifiesto que además de la aeronave rusa de la que se informó anteriormente, hay motivos para sospechar que otros tres aviones también violaron el espacio aéreo”, declaró la Guardia en un comunicado.

Por su parte, el jefe de la investigación, el teniente Antti Leskela, indicó que el incidente fue detectado a tiempo y se movilizó a los cazas de la fuerza aérea finlandesa, que volaron junto a la escuadrilla del Kremlin y evitaron que el episodio pasara a mayores.

La presunta incursión ocurrió este lunes por la mañana frente a la costa de Loviisa, al sureste del país. Entonces, las naves extranjeras se adentraron casi 2,5 kilómetros en el espacio aéreo finlandés, durante unos dos minutos. Enseguida, el Gobierno desplegó sus recursos y condenó las maniobras de Vladimir Putin sobre su territorio.

“Nos tomamos muy en serio la presunta violación de la integridad territorial y hemos abierto inmediatamente una investigación”, dijo entonces el ministro de Defensa, Antti Hakkanen.

Horas antes, el Ministerio de Defensa de Rusia había notificado de sobrevuelos en aguas neutrales -exactamente en el mar Báltico, el mar de Brants y el de Noruega- de sus portamisiles estratégicos Tu-95MS y los bombarderos de largo alcance Tu-22M3. Sumaron que sus aviones estaban acompañados de cazas de las Fuerzas Aeroespaciales y por parte de la aviación naval de la Armada, y reconocieron que en algunos tramos habían estado escoltados por “combatientes de países extranjeros”, aunque negaron las acusaciones de incursión.

Se trató de “vuelos programados en espacio aéreo sobre aguas neutrales”, insistieron desde la cartera.

No obstante, esta no es la primer vez que se alerta por este tipo de maniobras. El Ejecutivo de Helsinki dio cuenta de otra violación de sus fronteras por parte de aviones militares rusos en agosto de 2022, algunos meses antes de que el país consiguiera su ingreso a la OTAN y abandonara, así, su histórica neutralidad. También, poco antes y en el lapso de un mes habían tenido lugar dos incidentes parecidos con un helicóptero militar Mi-17 y una aeronave Ilyushin IL-96-300 de uso oficial, también en el marco de las últimas negociaciones de adhesión a la Alianza.

En respuesta a esta decisión y como muestra de su descontento, Putin advirtió que habría “más problemas”. “Ellos arrastraron a Finlandia a la OTAN, ¿teníamos alguna disputa con ellos? Todas las disputas, incluidas las territoriales de mediados del siglo XX, hace tiempo que se resolvieron. Allí no había problemas… ahora los habrá porque crearemos el distrito militar de Leningrado y concentraremos allí una cierta cantidad de unidades militares”, dijo el líder del Kremlin.

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/america/mundo/2024/06/15/finlandia-confirmo-la-incursion-de-cuatro-aviones-rusos-en-su-espacio-aereo/