Policía impide envío de más de una tonelada de cocaína que iba a Finlandia

lunes, febrero 12, 2024

La droga estaba empaquetada en bloques y escondida en un contenedor con concentrados de mineral para exportación.

La Policía Antinarcóticos de Ecuador informó este lunes que frustró el envío por barco de más de una tonelada de cocaína escondida entre material mineralizado en un contenedor que tenía como destino Finlandia.

La institución informó que tras una inspección a un contenedor de carga en la ciudad portuaria de Guayaquil y con el apoyo de un perro especializado en la detección de drogas, halló el alijo oculto debajo de material arenoso con concentración de minerales.

Los agentes han encontrado mil paquetes de forma rectangular que contenían la cocaína y que su peso total correspondió a 1.127 kilos de la sustancia ilegal.

Aunque no es considerado un país productor de cocaína, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso clave para el tráfico de esa droga que se elabora en Colombia y Perú, sus dos vecinos identificados entre los mayores productores de la sustancia.

Las autoridades consideran que las mafias del narcotráfico utilizan los puertos y costas ecuatorianas para enviar de forma ilegal la droga por vía marítima hacia los principales mercados consumidores: Estados Unidos y Europa.

Ecuador es considerado también el tercer país del mundo que más droga decomisa, sólo por detrás de Colombia y Estados Unidos, pues anualmente ha superado las 200 toneladas de estupefacientes incautadas en los últimos tres años.

Texto original de La Hora

https://www.lahora.com.ec/pais/policia-frustra-envio-de-mas-de-una-tonelada-de-cocaina-a-finlandia/