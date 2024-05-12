Duque ve “desespero” e “inseguridad” en la actitud de Petro y propone un “debate democrático”

domingo, mayo 12, 2024

Bogotá (EFE).- El expresidente colombiano Iván Duque ve que hay “desespero” e “inseguridad” en su sucesor, Gustavo Petro, que lo acusó de ser “terrorista” por el “asesinato” de decenas de jóvenes a manos de la fuerza pública durante las protestas de 2021.

En un mensaje publicado en la red social X, Duque (2018-2022) hizo un paralelo entre su trayectoria y la de Petro. Pidió “que empiece ya el sano debate democrático” para las elecciones presidenciales de 2026.

“Hay desespero, inseguridad, paranoia, esquizofrenia evidente en este comportamiento, que se intensifica con la embriaguez de aplausos y la motivación de eclipsar fracasos y escándalos. Ya no más amenazas ni ataques. Que termine la tragedia el 7 de agosto de 2026 (día que culmina el mandato de Petro), pero que empiece ya el sano debate democrático sin detenernos en más locuras para captar atención”, afirmó Duque.

¿Quién es el terrorista? 1. Nunca he militado en grupos armados ilegales o terroristas. 2. Nunca he exaltado la toma del Palacio de Justicia, el asesinato de José Raquel Mercado, la Masacre de Tacueyó, ni centenares de secuestros llamándolos actos “revolucionarios”. 3. Nunca… — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 11, 2024

La víspera, el presidente Petro tachó de “terrorista” a su antecesor por el “asesinato” de jóvenes durante el estallido social de 2021. Según organizaciones sociales murieron más de 80 personas de forma violenta, la mayoría por abusos policiales.

“Cuando mueren 60 jóvenes asesinados por el Estado, quemados, torturados, cuando miles de jóvenes fueron detenidos, la pregunta es entonces: ¿quién fue el terrorista? ¿a quién se le debería calificar de terrorista?”, se preguntó Petro en un acto de Gobierno en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste).

Petro agregó: “El presidente de la república hoy tiene que decir que el terrorista no fue la juventud popular, que el terrorista fue el Estado de Colombia y particularmente el Gobierno del (…) señor Duque. Los 60 asesinados en Cali por usted no fueron terroristas, el terrorista fue usted”.

Pasado polémico

En ese sentido Duque se preguntó “¿Quién es el terrorista?”. Recordó que él nunca ha militado en “grupos armados ilegales o terroristas”, como si lo hizo Petro que fue guerrillero del Movimiento 19 de Abril (M-19).

“Nunca he hecho apología del terrorismo enarbolando banderas de grupos armados ilegales”, agregó el expresidente, en referencia a la polémica que se desató el mes pasado cuando Petro ordenó exhibir la bandera del M-19 en un acto público en el que conmemoró el asesinato hace 34 años del excomandante guerrillero Carlos Pizarro.

Entre otros temas que recordó Duque a Petro aparecen las “alianzas con criminales en las cárceles para sacar provecho electoral”. O el llamado a los jóvenes a “expresarse con violencia y vandalismo con la promesa de impunidad si son judicializados”. EFE