Los partidos de la fecha 9 de la Liga Pro podrían afectarse por los apagones

jueves, abril 18, 2024

Distintos clubes de la Liga Pro hablan sobre sus planes de contingencia ante los apagones que sufre el país.

Tiempo de lectura: 2 minutos

Los apagones siguen tomando fuerza en el país y ha afectado a todos, incluyendo la industria del fútbol ecuatoriano que se encuentra disputando la fecha 9 de la Liga Pro y varios partidos podrían verse interrumpidos por esta situación.

Ecuavisa realizó un barrido por todos los estadios que se disputan esta semana, fijándose más en los duelos que están programados para la noche.

Por ejemplo la entidad deportiva que organiza el torneo dividió esta jornada en tres días por el motivo de las próximas elecciones programadas para el domingo, por lo que adelantó su fecha empezando desde ayer con dos duelos: Cumbayá vs. Libertad y Técnico Universitario vs. Deportivo Cuenca, que no presentaron problemas con las luminarias.

El duelo disputado entre el Rodillo y los morlacos se jugó a las 19:00 pm en el estadio Bellavista, pero no hubo corte de luz, llevando con normalidad su jornada.

Y es que según información de CNEL, el duelo entre Barcelona SC y El Nacional no correría riesgos ya que los cortes se daría en la Avenida Barcelona entre las 13:00 y las 18:00 pm, mientras que el cotejo está programado para las 19:00 pm.

Ecuavisa confirmó que BSC no cuenta con sus propios generadores, sin embargo constantemente alquila con una empresa que les abastece para partidos Conmebol y en este caso lo haría por Liga Pro.

Este medio consultó directamente a fuentes dentro del club guayaquileño si contaban con sus propios generadores, para abastecer el consumo de sus luminarias para cualquier imprevisto confirmando que sí, pero que están buscando adquirir más para poder abastecer a otras zonas del estadio Monumental (bares, pasillos, suites, parqueaderos).

Por otro lado, el partido más llamativo de la fecha es el Aucas vs. Emelec, que precisamente reúne al puntero y uno de sus máximos perseguidores.

El duelo está pactado para el viernes 19:00 pm, según CNEL, la zona de Chillogallo tiene previsto un corte de luz entre las 07:00 a 15:00, por lo que en teoría no tendrían problemas. La directiva de Aucas sí cuenta con generadores de luz independientes pero que si es necesario podrán buscar el alquilar más para seguridad adicional.

Sin embargo, este medio pudo conocer que la Liga Pro está manejando la posibilidad de realizar cambios de horarios para anticipar cualquier complicación.

Por otro lado, los equipos en general sí cuentan con su propia línea de generadores pero que no descartarían poder cambiar de horario para favorecerse con la luz del día.

Texto original de Ecuavisa

https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/apagones-en-ecuador-los-partidos-de-la-fecha-9-de-la-liga-pro-que-podrian-verse-afectados-XN7186716