Apagones serán de dos horas en Quito este martes 30 de abril

martes, abril 30, 2024

El ministro de Energía y Minas (e), Roberto Luque, anunció que los cortes de luz se reducirán y este feriado del Día del Trabajador no habrá apagones en Ecuador. […]

Tiempo de lectura: 11 minutos

El ministro de Energía y Minas (e), Roberto Luque, anunció que los cortes de luz se reducirán y este feriado del Día del Trabajador no habrá apagones en Ecuador. Así lo dijo en una rueda de prensa desde el Palacio de Carandolet este lunes 29 de abril de 2024.

«Hoy tenemos una buena noticia, después de varias conversaciones hemos reactivado la interconexión con Colombia y han decidido vendernos energía», aseguró el Ministro encargado.

En Quito se registraron apagones de seis a ocho horas. Desde el viernes 26 de abril se redujeron los horarios a cuatro horas y luego hasta dos horas y media. Este martes 30 de abril los apagones en la capital serán de dos horas en cinco franjas horarias.

A continuación los horarios:

Cortes de 08:00 a 10:00

Olímpico

Jardines del Batán; Comuna; Miraflores; Lomas de Monteserrín; Gabriela Marina; José Queri; De Los Motilones; El Batán; Estadio Atahualpa; Colegio 24 de Mayo y alrededores; Av. 6 de Diciembre, entre Portugal y Gaspar de Villaroel lado occidental; Gaspar de Villaaroel, entre Eloy Alfaro y Shyris; Av. 6 de Diciembre, entre Portugal y Plaza Argentina; calles Checoslovaquia; Noruega; Suiza; Colegio Benalcázar y alrededores; Batán Alto, Bellavista y Protec. Bellavista.

Barrionuevo

Atahualpa; Villaflora; Av. Alonso de Angulo, entre Serapio Japerabi y Av. Napo; Hermanos Cristianos; San José de la Salle; calle Luis Minacho, entre Iturralde y Loaiza; Santa Anita; calles Antonio de Carranza y OE5X; Av. Michelena; La Magdlena, calles Quitus, Cañaris y Puruhá; Pablo Huras; Colegios Benito Juárez y Santa Dorotea; El Pintado, San Bartolo; Cardenal de La Torre, entre Teniente Hugo Ortiz y Pilaló; 14 de Enero; calles Toacazo; Ajaví, entre Mariscal Aucre y José María Alemán; parque España y Clemente Ballén.

La Marín

González Suárez; La Tola; San Blas; San Juan; calles Pedro Calixto y Don Bosco; González Suárez; La Tola y San Marcos.

Gualo

San Miguel de Amagasí, Bella Aurora, El Edén, hospital Solca, el Carmen Alto, calles De las Camelias, De las Anonas, De los Cholanes, San Isidro del Inca, Buenos Aires, La Campiña del Inca, calle De los Nogales entre Eloy Alfaro y pasaje Los Arbolitos, calle De los Guayacanes, Llano Grande, Simón Bolívar (lado oriental) entre Manuel Benítez y El Portal, Panamericana Norte (lado sur) entre El Portal y el puente de Calderón (9 de agosto). Llano Chico, Marantha, Tinallo, centro de Calderón, Bonanza, San Juan Loma, calles 17 de Septiembre, y calle Carapungo, La Libertad, Gualo, La Dolorosa, Alvaropamba, Santa Ana de Cocotog, Jesús del Gran Poder, San José de Cocotog, Zámbiza, Nayón, El Portal, Simón Bolívar (lado occidental) entre Manuel Benítez y El Portal, La Bota, Carmen Bajo, Bella Aurora, La Delicia.

San Antonio

San Antonio, Santa Rosa de Rumicucho Alto, barrio La Marca, Canteras de Caspigasi, Calacalí, San José de Guadalupe, Piscopata, Yunguilla, Neblí, Pululahua, Rayocucho, San Miguel de Nono, Hacienda La Campiña, Alambi, San Antonio, Ciudad Mitad del Mundo, Santo Domingo Alto, Kartodromo, Caspigasi; Av. Equinoccial, entre 13 de junio y el redondel de la Mitad del Mundo; calles Padre Rumi, Pululahua, Museo Solar Y Misión Geodésica.

Sangolquí

Cotogchoa; El Milagro; La Victoria; Cuendina Albornoz; San Guillermo; Patagua; El Pino; Simón Bolívar; Vencedores; Santa Rosa de Cuendina; Guamba; San Antonio de Pasochoa; La Vaquería; Cachaco; Carapungo alto y bajo; La Libertad; Amaguaña, Chaupitena, Chillo Jijón, Fuerte Militar Marco A. Subía, La Balvina, Yanahuayco, av. Huancavilcas entre 5 de Junio y Cofanes, Turucocha, centro de distribución La Favorita, San Vicente, Salgado, Curipungo, Los Tubos, El Taxo, Pulincate, calle Inés Gangotena, Pinto, calle David Ortega, Fajardo, San Pedro de Taboada, av. El Inca, av. Chillo Jijón, av. Mariana de Jesús desde la av. El Inca hasta la calle Los Laureles, San Pietro, Empaqplast, Chaide Chaide, Avon.

Cortes de 10:00 a 12:00

Chimbacalle

Chimbacalle, Forestal Alta, Forestal Baja, Los Andes, Teatro México, Pío XII, San José de Monjas, La Magdalena, La Sena, Los Andes, Los Dos Puentes, Teatro México, Panecillo, Santa Ana, Villaflora, Chahuarquingo, Chimbacalle, Forestal Alta, Forestal Baja, Forestal Media, Lotización Quingaiza, Vertientes Unab.

Escuela Sucre

La Marín, Playón de la Marín, calle Rocafuerte entre Montúfar y Caspicara, Laurencio Silva; calle Junín, Teleandina.

Diez Vieja

Itchimbía, Julio Moreno D., La Alameda, La Vicentina, Santa Lucía, La Floresta, Mariscal Sucre.

Belisario Quevedo

Selva Alegre entre La Isla y av. 10 de Agosto, Ruiz de Castilla entre Selva Alegre y Parque Italia, Ulloa entre Las Casas y av. Colón, Gaspar de Carvajal entre Las Casas y Universidad Central, Universidad Central sector oriental, av. La Gasca entre América y Fernando Santillán, parque La Isla, parque Italia, Humberto Albornoz, Cristo Redentor, calle Atacames y Antonio de Herrera, Santa Clara de Millán, Bartolomé de Las Casas desde Juan Acevedo.

Granda Centeno

Chaupicruz, Granda Centeno, Tennis Club, Voz de los Andes, Rumipamba, San Gabriel, América, Colina Pichincha, Iñaquito Alto, Ninguilla, Protec. Cochapamba, Protec. Rumipamba, Quito Tenis.

Cotocollao

San Enrique Velasco, Mena del Hierro, El Condado, Urb. El Condado, calle Juan Procel, calle Río Yanacona, av. Mariscal Sucre (lado norte) entre el puente de la Machala y redondel de El Condado, av. Manuel Córdova Galarza (lado occidental) entre el redondel de El Condado y hostería Alemana, Maresa, San Luis Bajo, 27 de Julio, Pusuquí, Señor del Árbol, Santa Teresita, Santa Clara, San José, Granilandia, Escuela Superior de Policía, Pusuquí Chico, Escuela Militar Eloy Alfaro, Atucucho, Bellavista, Bellavista Alta, Santa Anita, Santa María de Cotocollao, Rumiloma, Santa Rosa de Singuna, Tiwinza, Pisulí, La Legarda desde Buena Aventura Aguilera hasta Santa María, calle Tandayapa, Pablo Esteban Yeroví, vía a Nono, San Carlos, Rumiñahui, Dammer, colegio Aeronáutico, César Borja Lavayeri, calle Pedro de Alvarado, calle Rigoberto Heredia, calle Nazareth y av. Del Maestro, calle Joaquín de Arteta, av. Real Audiencia entre Nazareth y Humberto Marín, av. Galo Plaza (lado occidental) entre Nazareth e Isaac Albéniz, centro de Cotocollao, La Ofelia, La Delicia, Ponciano Alto, Parque de los Recuerdos, Real Audiencia entre Diego de Vásquez y Bellavista, calle Lizardo Ruiz y Unión y Progreso, Bellavista entre Diego de Vásquez y Galo Plaza, Municipio La Delicia, estadio de la Liga, Condado Shopping, Ponciano, calle Cuicocha, av. John F. Kennedy, El Fundador, La Alborada, Ecoruta vía a Nono (río Tulipe), el Rancho Alto, Hugo Alemán Fierro, San Patricio de La Primavera, La Planada, Colinas del Norte, Prados del Condado, Cotocollao, La Delicia, Divino Niño, Alhambra, Universidad Indoamérica, parque Sodiro, Villas del Rosario, calle Huachi, calle Sabanilla, calle De los Cedros y Nazacota Puento, 23 Junio Barrio, Loyola, San José del Condado, Quito Tennis y Golf Club, Prados del Condado, San José de Cangahua, Jaime Roldós, Las Tenerias, Catzuqui, Consejo Provincial, San Francisco de Rumihurco.

San Pablo

Alma Lojana, Jardín del Valle, Las Orquídeas.

Alangasí

San Francisco de Alpahuma, Santa Teresa de Pintag, sector Cushing, Cashapamba, San Francisco de Jijón, Los Chillos, Selva Alegre, Carlos Gavilanez, Luz de América, San Fernando, Santa Rosa, Loreto, La Libertad, IASA 1 ESPE, La Moca, Rumipamba, Tanipamba, San Elías, El Batán, El Rosario, Chachi, San Juan Tola, Tola Chica, San Isidro, Tontolag, El Marco, El Centro de Pintag, San Alfonso, Pinantura, Canteras del Antisana, Ubillas, El Inga, vía Sangolquí – Pifo, entre La Betania hasta el relleno sanitario El Inga.

San Rafael

La Armenia, San virgilio, guangopolo, la toglla, sorialoma, universidad internacional, rumiloma, autopista General Rumiñahui (lado oriental) entre puente 5 y puente 2, calles charles darwin, sebastián de benalcázar, mirasierra, san pedro del tingo, san josé del tingo, angamarca, san juan loma, san marcos, san francisco de baños, curiquinque, la merced, bellavista, sarahurco, manzanapugro, florida, palmeras, casachupa, san rafael, san gabriel, san carlos, av. río amazonas, av. general rumiñahui (lado norte) entre isla genovesa y el san luis, san luis shopping, la espe, playa chica, betania, ushimana, jerusalén, chinchiloma, alangasí centro, centro de sangolquí av. luis cordero, calle leopoldo mercado, la colina, san rafael, av. ilaló entre bocatoma y río pita, av. general enriquez entre ilaló y river mall, club de oficiales de la fuerza terrestre, san pedro de taboada, capelo.

Iñaquito

Batán Bajo, Iñaquito, La Carolina, parque La Carolina, colegio Benalcázar.

Santa Rosa

Santa María, San Miguel, San Francisco de Cutuglagua, San Cristóbal, Florencia, El Tambo, La Joya, El Belén, Santa Rosa, Tambillo, Amaguaña Protec, Eternit, Protec Turubamba, San Juan Turubamba, Victoria Central, Cedoc, El Rocío, Guamaní, Esperanza Guamal, Héroes de Paquisha, José Peralta, Matilde Álvarez, Plan Victoria, Protec. Guamaní, Santospamba, Victoria Central, Mirador, Santo Domingo, San Antonio, Lourdes, Saguanchi, Argentina, Beaterio, Carlos Ef Méndez, Caupicho I, Caupicho III, El Conde I, Eternit, La Bretania, La Perla, Matilde Álvarez, Nueva Aurora II, Pueblo Solo Pueblo, San Blas I, San José de Guamaní, San Juan Turubamba, Salvador Allende, Santo Tomás I, Venecia I, Victoria Central.

Inga Bajo

Inga Alto, Inga, Itulcachi, Palugo, San Francisco 1.

Pomasqui

Calderón, calle Progreso y Unión, calle Vicente Rocafuerte, San José de Morán, Av. Cacha, calle de Las Viñas, Pomasqui, Ciudad Dos Hemisferios, Pofasa, Nuestra Señora del Árbol, Conjunto Laguna Azul, La Campiña, Cemexpo; Av. Manuel Córdova Galarza (lado oriental) entre el redondel del Condado y la 13 de Junio; San José de Morán, Santa Clara Alto, San Juan de Calderón, Bello Horizonte, Madrigal, Los Pinos, Cushigera, Lot. San Vicente, Bellavista, Laderas San Francisco, Marianitas, Colinas de Bellavista, Ciudad Bicentenario, Fuerzas Unidad, Julio Zabala, Santa Clara de Pomasqui, Carapungo, Corazón de Jesús, El Arenal, El Clavel, Puertas del Sol 2, San Camilo, San Luis Calderón y Sierra Hermosa.

Cortes de 12:00 a 14:00

El Bosque

Cochapamba; El Pinar Alto; Urb. Paseos del Pichincha; San Vicente de la Florida; Las Cumbres; San Vicente Terrana; Unión Nacional; El Portal del Bosque; Life; calle Zamora; Instituto Nacional de Policía; Av. de La Prensa, entre Logroño y Mariano Echeverría; Av. 10 de Agosto, entre Monumento Labrador y Grupo Motransa; Av. Mariscal Sucre, entre Alonso Torres y Beck Rollo; sector Quito Tennis; Club de Tenis Buena Vista; Azkunaga; Av. Brasil, entre Granda Centeno e Hidalgo de Pinto; El Bosque; Centro Comercial; El Bosque; Avenida del Parque; calle Alonso de Torres; Quito Tennis Alto; El Pinar Bajo, La Concepción; Av. de La Prensa, entre Logroño y Manuel Valdivieso.

Epiclachima

Santa Rosa de Argelia; Argelia Baja; Lucha de Los Pobres; San Cristóbal; Pueblo Unido, Asistencia Social, Valle del Sur; San Martín; Lucha de Los Pobres Alta; Allpallacta; Causayllacta; Guajaló; Huayrallacta; Intillacta; Lucha de Pobres; Muyullacta; Pacarillacta; Quillallacta; Ruccullacta; San Cristóbal; San Bartolo; Santa Rosa; Sucre; Fundeporte; Tambollacta; Tamiallacta; Turubamba Bajo; Unión Popular; Argelia; Argelia Baja; Argelia Intermedia y Argelia Alta; San Bartolo; Cuartel Epiclachima; sector de Las Antenas; La Forestal Alta; Hierba Buena 2; Oriente Quiteño; Miravalle; Camino de Los Incas; San Miguel de Chachas.

La Carolina

Batán Bajo; Plaza San Matín; calles Francisco Andrade Marín; Juan Severino; Antonio Navarro; Juan Boussingault; Jiménez de la Espada; Manuel Barreto; Av. Eloy Alfaro, entre República y Shirys; La Carolina; La República y Amazonas; Batan Bajo; La Paz; calle Alexande Von Humbolt; Whymper; Paúl Rivet; La Pradera; Av. de La Republica, entre El Jardín y Diego de Almagro; Centro Comercial El Jardín; parque La Carolina (Jardín Botánico).

Nueva Cumbayá

Cumbayá Cabecera; Empresa Eléctrica; La Comarca; La Praga; Los Aromitos; Pérez Pallares; Pillagua; Portal Cumbayá 1; Santa Lucia (Urb.); Cebollar; Cumbayá Cabecera; Empresa Eléctrica; Jacaranda; La Comarca; Miravalle; Miravalle (Amanz); Ichimbia; Bellavista; Sta. Lucia (urb.); Auqui Chico; Colegio Alemán; Colegio de Médicos; Jardín del Este; La Católica; La Florencia; Lumbisi; Francis Pinsha, Francisco Tanda; San José; San Juan; San Juan Alto; San Patricio; Congreso Nacional; Guayraloma; San Francisco de Tanda; San Pedro Inchapicho; San Vicente Tanda; Tacuri y Valle de Nayón.

Diez Nueva

Julio Moreno D.; La Floresta; La Vicentina; Las Orquídeas; Santa Lucía; La Colón; La Floresta; La Paz y Mariscal Sucre.

Nuevo Aeropuerto

Santa Rosa, Guambi; Tababela; San José de Puembo; Chaupi Molino; San José Oyambarillo; San José de la Isla; Oyambaro; calle Manuel Burbano (lado oriental), entre 10 de Agosto hasta Chaupi Molino; calle Carlos Andrade Marín (centro de Puembo), calle María del Carmen Arizala.

Pérez Guerrero

Cdla. Universitaria; La Gasca; Las Casas Bajo; Mariscal Sucre; Miraflores Bajo; Santa Clara; Av. La Colón; Mariscal Sucre; Santa Clara; Av. América; Larrea; Santa Clara y San Juan.

El Quinche

Cachuco, Chaquibamba, La Victoria, San José del Molino, San Rafael, San Vicente de Gua, Sevilla, Villacis, Bellavista, Bello Horizontes 1 Etp., Bello Horizontes 2 Etp., Cebauco, Chaquibamba, Cia. Higuerita, Coop. Policía Nacional, El Paraíso, Huertos Familiar, La Concepción, La Esperanza, La Merced, La Sofía, Los Molinos, Nueva Esperanza, Patria Libre, Pichincha, Pueblo Viejo, Puruantag, Santa Mónica, San Ignacio, San José del Molino, San José, San Juan, San Lorenzo, San Luis, San Miguel Quinche, San Pedro Y San Rafael.

Eugenio Espejo

2 de Febrero; Buenaventura; Camilo Ponce; Celaur; Chillogallo; Colinas del Sur; El Girón I; El Tránsito; Eugenio Espejo; La Estancia; La Indepencia; La Libertad; La Merced, Mariscal; Ayacucho; Monte Olivos; Nueva Vida; Protec. Chillogallo; Protec. Ecuatoriana; Protec. Guamaní; Santa Bárbara; San Francisco Huarcay; San Gregorio; San Luis de Lloa; San Martha; 2 de Febrero; 23 de Mayo, Cdla. Gatazo; Chillogallo; Combatientes; Cond. Las Cuadras; El Comercio; El Girón I; La Merced; Las Orquídeas; Mariscal Ayacucho; San Francisco Huarcay; Santa Rita; Santa Bárbara Baja; Turubamba Alto; Allpallacta; Aymesa; Ciudad Futura; Ejército Nacional 2 ETP; Ejército Nacional; La Ecuatoriana, La Merced; Las Orquídeas; Muyullacta; Ninallacta; Pacarillacta; Panamerica Sur; Pueblo Solo Pueblo; Quillallacta; San Francisco Sur; Salvador Allende; Hemisferio Sur; La Ecuatoriana; La Indepencia; La Merced; Los Cóndores; Los Pedestales; Manuela Sáenz; Nuevo Horizonte Sur; Protec. Ecuatoriana; Protec. Guamaní; Santospamba; San Alfonso; San Francisco Sur; Turubamba de Monjas; 2 de Febrero; Allpallacta, Huayrallacta; La Ecuatoriana; La Merced; Las Orquídeas; Ninallacta y San Francisco Sur.

Cortes de 14:00 a 16:00

Luluncoto

Pasteurizadora y alrededores, Ahimbacalle (Av. Napo entre la Pasteurizadora y Tío Cajas lado occidental), calles Río Chambo.

San Roque

Colmena Alta, El Placer, La Cantera, La Libertad Alto, La Libertad Bajo, La Victoria, Libertad Bajo, Protec. La libertad y Protec. San Juan.

Miraflores

Calles Bolivia, entre Ritter y Av. Universitaria; Enrique Ritter (lado oriental); Av. La Gasca entre Ritter y Meneses; Universidad Central, sector Occidental; Miraflores; Antiguo Hospital Militar; parque Matovelle, San Juan y La Basílica.

La Floresta

La Floresta; calle Madrid, entre redondel de La Floresta y 12 de Octubre; La Mariscal; calles Wilson; Foch; Lizardo García y Baquerizo Moreno, entre 12 de Octubre y 6 de Diciembre; Universidad Católica; calles Roca; Carrión, Veintimilla, entre 12 de Octubre y 6 de Diciembre; Av. La Coruña, entre El Redondel de La Floresta y redondel 12 de Octubre; Plaza Lincoln; Hotel Quito; Av. González Suárez; Av. De Los Conquistadores; Rafael León Larrea; Celia Zaldumbide y Guapulo.

Río Coca

Urb. 6 de Diciembre, El Inca, Jipijapa, Isla Pinzón, av. 6 de Diciembre entre Gaspar de Villaroel y Río Coca, condominios El Inca, Isla Marchena, la Udla, Las Bromelias, av. De los Granados entre 6 de Diciembre y Eloy Alfaro, Monteserrín, calle De los Naranjos, De las Alondras, Pío Valdiviezo, av. 6 de Diciembre (lado oriental) entre Río Coca y Pío Valdiviezo, av. El Inca entre Amazonas e Isla Seymur, av. Galo Plaza (lado oriental) entre redondel de El Labrador y José Rafael Bustamante, Coca Cola, av. 6 de Diciembre (lado oriental) entre Río Coca y El Inca, San José de El Inca, calle De los Viñedos, Joaquín Sumaita, Dammer 1, El Morlán, calle De los Guabos, calles Isla Genovesa, Isla Fernandina, Isla Santa Fe entre Río Coca e Isla Floreana, av. De los Shyris entre Río Coca y José Correa, Central Técnico y María Eufrasia.

Andalucía

Aereonáutico, Andalucía, el Pinar Bajo, Félix Rivadeneira, La Florida, Omnibus Urbano, El Rosario, Quito Norte, San Pedro Clavel, San Pedro Claveri, Andalucía, Quito Norte, San Carlos, San Carlos Multif.

Cristianía

Carcelén Alto; calle Juan de Selis, entre Antonio de Castillo y Galo Plaza; IASA; Av. Galo Plaza (lado occidental) entre Anansayas e Intercambiador de Carcelén; Carcelén Alto; calle Vicente Duque; General Motors Omnibus; Comité del Pueblo; Av. Eloy Alfaro (lado oriental), entre de Los Fresnos y de Los Eucaliptos; calle Francisco de La Torre y Av. Jorge Garcés; Av. Eloy Alfaro (lado oriental) entre de Las Avellanas y N74C; calle Capri; El Portal de Capri; Colegio Planeta Azul; Carretas, Valle Monte Real; San Andrés; Calle Javier Espinoza; Conjuntos Caminos de Los Eucaliptos; Yambal; Santa Lucia Baja; Wilson Monje; Parkenor; Terminal Carcelén y calle Bartolomé Sánchez.

Conocoto

Primero de Mayo; Monjas; Alma Lojana; Bellavista; Casa H Miravalle; Collacoto; Eden Valle; Radar Sur, Eucaliptos Valle; Forestal Alta; Josemaría Velasco Ibarra; La Chorrera; Lomas Puengasi; Miravalle 2 , Monja a Donoso; Monjas Medio; Monserrat Bajo; Obrero Independiente 1 y 2; Paraiso Pinos; Protec. Monjas; Santa Teresita Alta; Conocoto; San Cristóbal Pino; San José de Monjas; San José del Valle; San Patricio; 6 de Junio I; Academia Milt Valle; Acosta Soberon; Andaluz; Armenia 2; Arupo 2; Fundación Aurora; Covicendes; El Conquistador; Hospitalari 2 ETP; Juan Pablo II; Nuevos Horizonte; Patrimo FAM 1ETP; Puerta del Valle; San Antonio; San José del Valle.

Cortes de 16:00 a 18:00

Chilibulo

Virgenpata; Guanojucho; Los Dos Puentes; Nueva Aurora; La Libertad; La Libertad Bajo; Yaguachi; Josefina Enríquez; Santa Lucía Alta; Santa Lucía Baja; San Diego; Calles Francisco Oleary; Miller y Jaramijó; Chilibulo; Lirios del Sur; La Lorena; Colinas del Sur; Cuartel Mariscal Sucre; Santiago; Santiago Alto; Banda Municipal; 10 de Junio; Santa Bárbara; Combatientes; Mariscal Ayacucho y 5 de febrero.

Tumbaco

Centro de Tumbaco, La Morita 2, La Cerámica, Chiviquí, Plazapamba, San Francisco de La Tola Grande, La Tola Chica, El Arenal, av. Oswaldo Guayasamín (lado norte) entre la calle El Sauce y José Vinueza, av. Oswaldo Guayasamín (lado sur) entre La Cerámica y Aurelio Espinoza, Cumbayá sectores Meneses Pallares, El Aromito, Los Eucaliptos, Pillagua; San Francisco de Churoloma; Caizán; San José de Collaquí, Albán; Las Peñas, Auqui Chico; La Viña; Tolagasi; La Primavera; San Antonio; La Dolorosa; Cununyacu; La Muela; Pachosalas; Leopoldo Chávez; Rumihuayco; urb. Lomas de Cumbayá; Lumbisí; av. Ruta Viva entre calle De los Lirios y Carchi; av. Oswaldo Guayasamín (lado sur) entre av. Florencia y La Cerámica, Las Viñas; Santa Rosa; urb. Santa Rosa; calle Aurelio Dávila Cajas; San Pedro del Chiche; Chiche Obraje; Nueva Andalucía; centro de Puembo; quinta La Paz; Mangahuantag; Arrayanes Country Club; Buena Esperanza.

Los Bancos

Anopo, Buenos Aires; Cartagena; El Paraíso; El Porvenir; Gualea; Gualea Cruz; Guayabilla; Ingapi; La Armenia; La Delicia; La Victoria; Mashpi; Miraflores; Nanegalito; Nachijal; Pacto; Pactoloma; Palupe; Paraguas; San José de Bellavista; San José de Galos; Sahuangal; San José; San Vicente; Santa Elena; Santa Teresita; Tandayapa; Tulipe; San Miguel de los Bancos Cabecera Cantonal; Río Blanco; 3 de Julio; 23 de Julio; Amanecer Campesino; La Florida; El Tesoro; Nueva Esperanza; Corazón Lojano; San Pedro de Laurel; San Martín; San Bernabé; San Vicente; El Salazar; San Miguel de Los Bancos; San Pablo de Milpe; San José de Milpe; San José de Saloya; San Francisco de Pachijal; Miler; San Vicente de Andoas; Los Laureles; Pachijal; San José de Mashpi; Monte Olivo; Guayabillas; Tortugo; Salto del Tigre; Salcedo Lindo; Santa Rosa de Naranjal; Unidos Venceremos; El Cisne; Célica; La Industrial; Bonaza; Pedro Vicente Maldonado; Simón Bolívar; Santa Marianita; San Francisco de Silanche; Pueblo Nuevo; Nuevos Horizontes; Cañaveral; Bosque de Oro; Occidental, El Tesoro; La Madgalena; Nuevo Ecuador y Quince de Mayo.

El Obraje (Machachi)

El Caballito, Panamericana Sur lado oriental, Urb. San Alfonso, Polideportivo, cancha La Primavera, Chisinche, Alpina, San Francisco, Mariscal, San José de Isinche, La Isla, Pucará Chico, Romerillos, Pucará Grande, La Unión, Tauripamba, El Boliche, San Bartolomé de Pastocalle, Tasinchana, Tignapamba, San Juan de Pastocalle, La Libertad, El Ordeño, La Libertad, Alóag, San Vicente, Bellavista, San Ignacio, Santa Rosa, La Estación, Aloasí, Miraflores, Panamericana Sur lado occidental, Santa Isabel, San Roque, La Esperanza, La Moya, San Luis, Chisinche, Santa Ana, Santa Lucía, Santa Inés, San Manuel, El Chaupi, Pucará, Corazón de Jesús, San Antonio, Fuerte Militar Atahualpa, El Obelisco, Ayahurco, Miraflores, La Merced, Tambillo Viejo, Escuela de Policía.

Texto original de Teleamazonas

https://www.teleamazonas.com/apagones-dos-horas-martes-30-abril-quito/