Fuerte nevada en Tokio y el centro de Japón

martes, febrero 6, 2024

Las operadoras de varias de las principales autopistas que atraviesan el centro del país decidieron mantener al menos hasta la tarde del martes 6 de febrero cierres en amplios tramos de estas vías

Las fuertes nevadas producidas desde este lunes, 5 de febrero, en Tokio y otras áreas del centro de Japón generaron la suspensión de transporte en algunas de las principales líneas de la capital y cortes eléctricos.

El frente de baja presión provocó cancelaciones este martes en algunas secciones de la línea Chuo, Ome y Joetsu, según dijo la compañía operadora, East Japan Railway, que añadió que esperaba que el servicio volviera a la normalidad en torno al mediodía.

Varios trenes exprés que conectan la capital con la prefectura de Yamanashi, al oeste de la misma, están atascados en los andenes por la caída de árboles y otros obstáculos, y estaba permitiendo a los pasajeros varados descansar hasta la normalización de operaciones, según informó la cadena pública NHK.

Otras líneas de tren también experimentaban cancelaciones aun el martes, en el norte de Tokio, y los operadores de estos servicios pidieron a los pasajeros que comprueben las condiciones meteorológicas antes de salir de casa.

La noche del lunes, cuando la nieve empezó a caer más intensamente, dos trenes de la línea Yurikamome de Tokio quedaron atascados cerca de la estación de Shiodome y unos 550 pasajeros tuvieron que caminar por las vías alzadas hasta la estación, aunque el servicio se había recuperado ya este martes.

Vuelos están cancelados

El temporal de nieve causó la cancelación de 31 vuelos domésticos este lunes, con destino o procedencia en los dos aeropuertos de la capital, Haneda y Narita, según informaron las aerolíneas niponas Japan Airlines y All Nippon Airways. Ambas ya cancelaron 68 viajes en la víspera.

Asimismo, las operadoras de varias de las principales autopistas que atraviesan el centro del país decidieron mantener al menos hasta la tarde del martes 6 de febrero cierres en amplios tramos de estas vías, entre ellas la autopista de la capital, la Tomei, la Kanetsu o la carretera de circunvalación exterior de Tokio, detalló la citada cadena.

El objetivo de estos cortes es evitar la ralentización del tráfico de vehículos y que estos queden atrapados en la nieve. La Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) dijo que unos 3 100 hogares permanecían sin electricidad a las 08:30 de hoy en las prefecturas de Kanagawa, Yamanashi, Saitama y Tokio.

Las nevadas ya habrían alcanzado este martes su punto máximo y se espera que las nieves se disuelvan en las próximas horas por las lluvias, aunque las autoridades han pedido precaución por posibles interrupciones de tráfico y carreteras heladas y están pidiendo que se eviten salidas innecesarias o no olvidar las cadenas. EFE