Ante el pedido de Pico, Noboa responde que no negocia con criminales

«Yo me quiero entregar señor presidente (Daniel Noboa). Yo me fugué porque me iban a matar, mi vida corre peligro», dice Fabricio Colón Pico, en un video compartido este 11 de enero de 2024, cuatro días después de haberse fugado de la cárcel de Riobamba.

La noche del 8 de enero de 2024, una fuga se registró en la cárcel de Riobamba. Entre los reos que escaparon estarían Colón Pico, quien cumplía prisión preventiva por el delito de secuestro; pero quien fue señalado por la fiscal, Diana Salazar.

La tarde del 7 de enero de 2024, Colón Pico, quien suma más de 20 detenciones a lo largo de su vida, grabó un video en el que pedía no ser traslado a la cárcel de Guayas, La Roca, y responsabilizaba de su seguridad al presidente, Daniel Noboa, y a Salazar. Ahora, en un nuevo video, pide que se garantice su seguridad porque desea entregarse.

Colón Pico cumplía prisión preventiva por secuestro, y quien fue señalado por la fiscal Diana Salazar de intentar matarla. La fiscalía general del Estado (FGE) solicitó, el 10 de enero de 2024, a la unidad judicial penal, fijar día y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de Fabricio Colón Pico, por su presunta participación en el delito de intimidación en contra de la Fiscal.

Ante ello, el presidente de la República Daniel Noboa respondió que «a los terroristas hay que tratarlos como terroristas» y que el «el país está harto de que las condiciones las pongan los criminales».