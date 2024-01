María Corina Machado agradece «abrumador» apoyo internacional por su inhabilitación política

lunes, enero 29, 2024

Varios países se pronunciaron en rechazo a la ratificación de su inhabilitación política para competir en esta y otras elecciones hasta 2036

Tiempo de lectura: < 1 minuto

La candidata de la principal coalición opositora de Venezuela a las presidenciales de 2024, María Corina Machado, agradeció la «abrumadora» respuesta internacional que recibió. Varios países se pronunciaron en rechazo a la ratificación de su inhabilitación política para competir en esta y otras elecciones hasta 2036.

«A la comunidad internacional hoy tenemos que agradecerle. Ha sido impresionante la reacción abrumadora, desde presidentes, Cancillerías, Parlamentos. Es decir, no me he dado abasto contestando todos los apoyos y sabemos que vendrán muchos más», dijo la exdiputada liberal en una conferencia de prensa este lunes 29 de enero del 2024.

Aseguró que, en «estos últimos días», ha hablado con «muchos representantes de distintos países«. Entre ellos mandatarios, sin ofrecer nombres, Machado espera que aquellas naciones que no se han pronunciado «lo hagan en las próximas horas».

Uruguay, Argentina, Ecuador y Paraguay, así como opositores nicaragüenses en el exilio, cerca de una treintena de expresidentes iberoamericanos miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) respaldaron a Machado. A la iniciativa de rechazo a la decisión del Supremo también se sumó la Organización de Estados Americano (OEA).

Por su parte, Estados Unidos dijo que se encuentra revisando su política de sanciones a Venezuela, tras la «profundamente preocupante» decisión del TSJ respecto a la inhabilitación de Machado.

La exdiputada, quien calificó como un acto de «delincuencia judicial» la sentencia del Supremo, expresó que el presidente Nicolás Maduro «recurre al terror porque tiene miedo a medirse» con ella.

Aseguró que su triunfo en las primarias del pasado 22 de octubre, cuando arrasó con el 92,35 % de los votos, le otorga legitimidad para competir en los comicios de este año, en los que el chavismo asegura que el presidente Nicolás Maduro buscará su tercer sexenio en el poder. EFE