Viviana Veloz y Eckenner Recalde, vicepresidentes de la Asamblea

viernes, noviembre 17, 2023

Los dos vicepresidentes podrán ejercer esas funciones en el periodo 2023-2025

Eckenner Recalde fue elegido como el segundo vicepresidente de la Asamblea. Obtuvo 130 votos a favor y 7 abstenciones, este 17 de noviembre del 2023.

Minutos antes, la asambleísta Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana, fue elegida como la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional.

Ella fue elegida con 99 votos a favor, 24 votos en contra y 14 abstenciones.

Durante su discurso dijo lo siguiente: “Estamos abiertos a trabajar por el fortalecimiento de la seguridad. Si se requieren reformas para luchar contra el crimen organizado estamos dispuestos a discutir y apoyar siempre en el marco de la Constitución y la Ley”.

¿Quién es Viviana Veloz?

Veloz fue reelegida como asambleísta de la provincia de Santo Domingo, durante las elecciones anticipadas del 20 de agosto de 2023.

Ella ya se desempeñaba como legisladora de la bancada correísta. Fue elegida para ejercer ese cargo desde el 2021 hasta el 2025, pero no pudo culminar su periodo por la muerte cruzada.

Según su perfil en su página web, es estudiante de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y tiene un diplomado en Derechos Humanos avalado por la Universidad de Guanajuato, en México.

Antes de ser asambleísta, Veloz fue candidata a concejala rural con Revolución Ciudadana, en el 2019, pero no ganó.

En junio de 2020 fue nombrada coordinadora provincial de la Revolución Ciudadana. Ocupó ese cargo hasta que lanzó su candidatura a la Asamblea, en 2021.

En enero de 2023 fue elegida presidenta de la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Lucha contra la Corrupción en el Legislativo.

¿Quién es Eckenner Recalde?

Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República. Fue reelecto como asambleísta y en el período anterior fue Miembro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social.