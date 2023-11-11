LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Tanques israelíes a 20 metros del hospital Al Quds de Gaza

Redacción
sábado, noviembre 11, 2023
La Media Luna de Gaza aseguró que si se producía un corte de energía «500 pacientes y heridos quedarán privados de atención médica. Perderán la vida los que están en la UCI y los bebés en incubadoras
Tiempo de lectura: 2 minutos

 

La Media Luna Roja de Gaza aseguró este sábado que tanques israelíes se encuentran a una distancia de 20 metros del hospital gazatí Al Quds y que se están produciendo disparos directos contra el centro médico, donde hay miles de civiles desplazados.

«Los tanques israelíes están a 20 metros del hospital Al Quds. Se está produciendo un tiroteo directo contra el hospital, lo que está creando un estado de pánico y miedo extremo entre 14.000 personas desplazadas», aseguró la Media Luna Roja en un breve mensaje difundido a través de la red social X (antes Twitter).

Esta organización sanitaria ya advirtió la víspera de que el centro hospitalario corría el riesgo de cerrar en las próximas horas «debido al agotamiento de los suministros de combustible y la falta de llegada de ayuda».

La Media Luna de Gaza aseguró que si se producía un corte de energía «500 pacientes y heridos quedarán privados de atención médica. Perderán la vida los que están en la UCI y los bebés en incubadoras».

Israel comenzó el viernes un asedio de los principales hospitales del norte de Gaza, como Al Quds o Al Shifa, el más grande de la Franja.

Hospitales son cuarteles de Hamás, dice Israel

El portavoz del Ejército israelí Peter Lener insistió hoy en que estas instalaciones han sido convertidas por el grupo islamista Hamás en «posiciones fortificadas», por lo que son objetivos militares contra los que seguirán atacando.

«Esa es la política que estamos tratando de hacer. Avanzamos todos los días hacia dondequiera que se escondan (los combatientes de Hamas) y se enfrenten y nos aseguraremos de que nunca jamás puedan volver a atacarnos», dijo Lener.

En una rueda de prensa, el portavoz castrense volvió a pedir a los palestinos de Gaza que evacuen los hospitales asediados por las tropas de Israel, porque «son zonas muy peligrosas en las que estar».

«Hemos alentado casi durante un mes a los administradores del hospital (Al Shifa para que sea evacuado) y hemos desalentado a la gente para que no se congregue en el hospital o en sus jardines. Son zonas muy peligrosas en las que estar y estamos tratando de presionar para su evacuación», dijo Lener en una comparecencia virtual ante los medios.

La situación en Al Quds se repite Al Shifa, donde apenas queda electricidad desde anoche y donde no entran y salen ambulancias desde el viernes por los ataques israelíes, según fuentes médicas y del Gobierno de Hamás. EFE

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

Israel intensifica su ofensiva en ciudad de Gaza
Netanyahu plantea ampliar la ocupación de Gaza pese a críticas militares
La Unión Europea acuerda con Israel ampliar el acceso de ayuda humanitaria a Gaza
Trump recibe a Netanyahu en la Casa Blanca para discutir el futuro de Oriente Próximo

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com