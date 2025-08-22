Israel intensifica su ofensiva en ciudad de Gaza

viernes, agosto 22, 2025

El ejército israelí lanzó una ofensiva a gran escala en zonas densamente pobladas de Gaza, con el objetivo de debilitar a Hamas y liberar a los rehenes, mientras crece la crisis humanitaria.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Las Fuerzas de Defensa de Israel intensificaron este jueves su ofensiva terrestre y aérea en la ciudad de Gaza, centro neurálgico de la franja, en un operativo militar que busca desmantelar la capacidad operativa de Hamas y lograr la liberación de los rehenes aún en poder del grupo islamista.

La operación, que combina bombardeos selectivos y el avance de tropas, se concentra en áreas residenciales densamente pobladas, lo que ha incrementado el número de víctimas civiles y agudizado la crisis humanitaria en el enclave palestino. Organizaciones internacionales han alertado sobre la urgencia de establecer corredores humanitarios para la evacuación de heridos y el ingreso de ayuda, mientras hospitales y servicios básicos colapsan ante la magnitud del conflicto.

Israel sostiene que la ofensiva es necesaria para garantizar su seguridad tras los ataques perpetrados por Hamas y acusa al grupo de utilizar a la población civil como escudo humano. En paralelo, líderes internacionales han multiplicado sus llamados a la contención, temiendo que la escalada provoque una expansión del conflicto en Medio Oriente.

Mientras tanto, las familias de los rehenes presionan al Gobierno israelí para que priorice su liberación en cualquier estrategia militar o negociación, manteniendo vivo el debate interno sobre el costo humano y político de la guerra.

Relevancia para Ecuador

La intensificación del conflicto en Gaza es un recordatorio de la fragilidad de la paz en Medio Oriente y de cómo estas tensiones afectan la estabilidad mundial. Para Ecuador, la crisis implica riesgos en el comercio internacional, especialmente en hidrocarburos, y un desafío diplomático en foros multilaterales.