Estados Unidos planea construir una base militar en la frontera entre Israel y Gaza

jueves, noviembre 13, 2025

El proyecto busca reforzar la cooperación militar y la seguridad en la región, en un momento de tensión persistente entre Israel y los grupos armados palestinos en Gaza.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Fuentes oficiales estadounidenses y medios israelíes confirmaron que el Departamento de Defensa de Estados Unidos evalúa la construcción de una base militar en la frontera con Gaza, como parte de un acuerdo bilateral de cooperación estratégica con Israel. El objetivo sería fortalecer la vigilancia en la zona y aumentar la capacidad logística de respuesta ante posibles ataques o crisis humanitarias.

El proyecto, aún en fase preliminar, incluiría instalaciones para drones de reconocimiento, sistemas de radar y unidades de control remoto. Analistas internacionales advierten que la medida podría incrementar la tensión regional, ya que los movimientos palestinos interpretan esta decisión como una consolidación del respaldo militar estadounidense a Israel.

Por su parte, Washington insiste en que la base tendría fines exclusivamente defensivos y de apoyo a la estabilidad. La iniciativa se enmarca en la política de cooperación militar que EE. UU. mantiene con Israel desde hace más de cuatro décadas, aunque su ubicación —tan próxima a la franja de Gaza— genera nuevas implicaciones geopolíticas.

Relevancia para Ecuador:

Este tipo de movimientos redefine equilibrios estratégicos globales. Para países como Ecuador, interesados en mantener una política exterior equilibrada, comprender estos cambios es clave para sus relaciones internacionales y su posición en organismos multilaterales.

Imagen de portada: Mapa geopolítico con la Franja de Gaza destacada y su frontera con Israel.

Crédito: Imagen generada por IA para Dialoguemos.ec