Netanyahu plantea ampliar la ocupación de Gaza pese a críticas militares

miércoles, agosto 6, 2025

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, impulsa una ofensiva para ocupar toda la Franja de Gaza en medio de acusaciones de la oposición, desde altos mandos militares, y fuertes cuestionamientos internacionales.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Según medios israelíes y agencias internacionales, Netanyahu avanzaría hacia una ocupación total de Gaza, incluyendo zonas donde aún hay rehenes, decisión que ha provocado fuerte oposición interna en el Ejército israelí, incluso de exjefes militares.

El gabinete de seguridad debate una nueva estrategia militar, mientras que sectores militares temen que una ocupación prolongada agrave la crisis humanitaria y ponga en riesgo a los rehenes.

Las críticas internacionales crecen ante la posibilidad de una crisis humanitaria mayor y aislamiento diplomático. Estados Unidos se mantiene cauteloso y limita su respaldo explícito, aunque anunció una ayuda de 60 millones de dólares para alimentos en Gaza.

Expertos advierten que una ocupación total podría desatar la fase más violenta del conflicto, prolongar la insurgencia palestina y desbordar a las fuerzas de defensa israelíes en un escenario peligroso y sin estrategia clara a largo plazo.

Relevancia para Ecuador:

El avance de esta crisis agrava las dinámicas migratorias, humanitarias y geopolíticas globales, que impactan indirectamente a países latinoamericanos, en especial cuando la postura internacional ante conflictos armados se torna divisiva y compleja.