LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Netanyahu plantea ampliar la ocupación de Gaza pese a críticas militares

Redacción
miércoles, agosto 6, 2025
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, impulsa una ofensiva para ocupar toda la Franja de Gaza en medio de acusaciones de la oposición, desde altos mandos militares, y fuertes cuestionamientos internacionales.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

Según medios israelíes y agencias internacionales, Netanyahu avanzaría hacia una ocupación total de Gaza, incluyendo zonas donde aún hay rehenes, decisión que ha provocado fuerte oposición interna en el Ejército israelí, incluso de exjefes militares.

El gabinete de seguridad debate una nueva estrategia militar, mientras que sectores militares temen que una ocupación prolongada agrave la crisis humanitaria y ponga en riesgo a los rehenes.

Las críticas internacionales crecen ante la posibilidad de una crisis humanitaria mayor y aislamiento diplomático. Estados Unidos se mantiene cauteloso y limita su respaldo explícito, aunque anunció una ayuda de 60 millones de dólares para alimentos en Gaza.

Expertos advierten que una ocupación total podría desatar la fase más violenta del conflicto, prolongar la insurgencia palestina y desbordar a las fuerzas de defensa israelíes en un escenario peligroso y sin estrategia clara a largo plazo.

Relevancia para Ecuador:
El avance de esta crisis agrava las dinámicas migratorias, humanitarias y geopolíticas globales, que impactan indirectamente a países latinoamericanos, en especial cuando la postura internacional ante conflictos armados se torna divisiva y compleja.

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

Netanyahu considera “una buena oferta” el plan de alto el fuego de Trump
Trump recibe a Netanyahu en la Casa Blanca para discutir el futuro de Oriente Próximo
Trump recibirá a Netanyahu en la Casa Blanca la próxima semana
Israel enviará una delegación a Doha para avanzar en conversaciones sobre un alto al fuego en Gaza

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com