Daniel Noboa asegura que no “cogobernará” con el Correísmo

Según manifestó, está confiado en que tendrá los votos para sacar adelante las leyes más importantes, pero que los acuerdos serán puntuales por cada norma legislativa y no por puestos en el gobierno.

“En principio tendremos una mayoría de entre 80 y 90 votos. Estoy bastante seguro de eso. Pero en la política ecuatoriana es mágica, como Macondo. Cualquier cosa puede pasar hasta el último día. Así como digo, en principio tendríamos una mayoría, pero basado en cosas específicas. Cinco leyes económicas urgentes con apoyo multipartidista. Así que seguramente lo tendremos, tendremos una mayoría en eso y eso es fundamental”, dijo.

“No hay pactos ocultos, ni cogobiernos, ni ministerios. Creo que ese es siempre el principio del fin. Una vez que empiezas a operar de esa manera es el final. Es mejor ser parte de la minoría en una asamblea que ser parte de la mayoría que cada día le pone un arma en la cabeza. Porque eso significa que vuestra mayoría es frágil”, agregó Noboa.

Juicio a la fiscal general

Noboa no suele hablar. De hecho es cuestionado porque desde que ganó las elecciones no dio ninguna entrevista ni hizo declaraciones públicas, por lo que no se sabe mucho de su gobierno.

Esta aparición en Washington fue importante porque el presidente electo, con un tono calmo, tranquilo, un hablar pausado y bajo, dio algunas líneas básicas sobre asuntos que aún generaban dudas en Ecuador. Una de ellas es si el acuerdo parlamentario del nuevo gobierno incluía apoyar el juicio político a la fiscal general Diana Salazar.

“Los principios no son negociables”, dijo Noboa al ser consultado sobre cómo piensa negociar las mayorías en el Congreso.

Noboa aseguró en Washington que su bancada parlamentaria no apoyará ningún acuerdo para iniciar un juicio político a la fiscal general como promueve el correísmo. “No permitiré que ninguna organización política intente hacerle un juicio político a nuestro fiscal general. Necesitamos proteger a personas como ella que trabajan duro contra las organizaciones criminales que operan en el país. Cualquier negociación tiene que ser estrictamente legislativa”, dijo.

Por otro lado aseguró que otro elemento que no está dispuesto a ceder es el referéndum que pretende realizar para poder tomar medidas de seguridad más extremas. “Nadie se opondrá”, dijo, y aseguró que lo realizará en el cuarto mes de su gobierno. “Eso es esencial, eso significa que en el primer semestre tendremos algunas victorias rápidas y algunos resultados reales”, aseguró.

En la negociación con los otros partidos en el Congreso, Noboa pretende ser lo más abierto posible y sin excluir a nadie, pero siempre ley a ley. “Acuerdos multipartidistas o mayorías. Eso es lo primero”, dijo. Aseguró que si un partido dice que no votará una ley para no quedar aprobándola junto a otro partido le dirá adiós. “Entonces, la única línea roja es que no aceptamos líneas rojas. Y tenemos que trabajar en conceptos y leyes que beneficien a la gente, no votar en contra de un grupo político o un partido político. Estamos votando por cosas que realmente ayudarán a las personas, especialmente las que más lo necesitan”, dijo Noboa.

Préstamo puente para no caer en default

El domingo Noboa llegó a Washington y ese mismo día se reunió con autoridades del Fondo Monetario Internacional. También tuvo encuentros con representantes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ante una pregunta sobre la ayuda económica necesaria en su país, Noboa explicó que Ecuador requiere un préstamo puente de 9 meses y el apoyo de multilaterales y gobiernos. Su plan, dijo, es impulsar inversión en infraestructura y programas sociales, especialmente para los más vulnerables. Dijo que la situación es crítica y que de no reactivarse la economía el país podría caer en default en 2026 o 2027.

“Necesitamos un préstamo puente. Nos llevará tres horas y necesitamos un préstamo puente, yo diría de nueve meses. Eso nos ayudará en las inversiones públicas, también nos ayudará en el ámbito de la educación y los beneficios fiscales para dos años, en la creación de empleo y para el inversor privado”, dijo Noboa.

“Va a ser difícil, hay esperanza al hablar con los multilaterales. Hay esperanza. Confiamos en que tenemos un plan. Tenemos un plan de corto, mediano y largo plazo”.

Noboa aseguró que le explicó a los multilaterales que algo fundamental para “hacer sostenible” el proyecto es que es necesario que él sea reelecto en 2025. Noboa fue elegido solo para completar el mandato de Guillermo Lasso, quien antes de caer en un juicio político aplicó la denominada “muerte cruzada” que implicó destituir al Parlamento y llamar a elecciones.

Noboa dijo que para que sus planes económicos funcionen necesita ser reelegido. “Para ser reelegido es necesario dar soluciones, sobre todo a la inversión en infraestructura y creación de empleo, educación y proyectos sociales, especialmente para las personas más pobres y aquellos ciudadanos que viven en las provincias sin mayor violencia y al mismo tiempo han sido seducidos por el otro proyecto político”, dijo Noboa.

“Hemos sido muy claros sobre lo que debemos hacer para ser reelegidos y también poder honrar el pago en el futuro”, agregó Noboa, quien recordó que para poder reactivar la economía, su país no puede imprimir dinero porque es una economía dolarizada y porque además “la inflación explotaría”.

“Por eso necesitamos otras medidas alternativas para incentivar y poder ser competitivos”, agregó Noboa.

Noboa viajó acompañado por Gabriela Sommerfeld, futura canciller; Sonsoles García, que asumirá la cartera de Comercio Exterior; su futuro secretario de comunicación, Iván Carmigniani; y los colaboradores Sade Fritschi, Juan José Reyes, Sariha Moya, Arturo Felix, Cynthia Gellibert, y Katherine Gafter, según informó su equipo de prensa.

Texto original publicado en Infobae