El peligro de las dietas y fármacos ‘milagro’ para adelgazar

María Barado Piqueras
UNIR
domingo, mayo 12, 2024
En un mundo cada vez más influenciado por las redes sociales, la promoción de fármacos milagro sin respaldo científico representa un riesgo adicional para la salud pública
En la búsqueda constante de la sociedad por alcanzar estándares de belleza y salud ideales, el uso de dietas y fármacos “milagro” para perder peso ha ganado popularidad. Sin embargo, detrás de las promesas de resultados rápidos y eficaces, se esconden riesgos significativos para la salud. Desde el punto de vista nutricional y médico, es crucial evaluar con cautela la efectividad y seguridad de estos métodos.

Es necesario considerar la composición de los medicamentos milagro, su efectividad, la seguridad en su uso (balanza riesgo beneficio) y por supuesto si está indicado para esa patología. Los riesgos asociados al uso de estos fármacos son numerosos debido a los efectos secundarios llegando a producir interacciones con otros medicamentos si hay otras enfermedades de base ¿Qué hace que el camino hacia la pérdida de peso rápida sea peligroso? La presión social y cultural, junto con las expectativas poco realistas promovidas por celebridades e influencers, contribuyen al problema al fomentar la búsqueda de soluciones rápidas.

Es fundamental tomar en cuenta la importancia de una consulta médica o dietética profesional antes de iniciar cualquier tratamiento para perder peso, adoptar hábitos de vida saludables y una dieta equilibrada. La educación pública juega un papel crucial en aumentar la conciencia sobre los riesgos asociados con estas prácticas y promover enfoques más saludables para la pérdida de peso.

En un mundo cada vez más influenciado por las redes sociales, la promoción de fármacos milagro sin respaldo científico representa un riesgo adicional para la salud pública. Es necesario establecer regulaciones más estrictas y aumentar la conciencia sobre los peligros de estas prácticas poco éticas. La información y la educación son armas poderosas en la lucha contra los métodos peligrosos para perder peso y es responsabilidad de todos promover un enfoque más saludable y sostenible hacia el bienestar.

