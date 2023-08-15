Lasso, Zapata y Salinas, denunciados por ‘omisión’ en caso Villavicencio

martes, agosto 15, 2023

El candidato a la Asamblea Edison Carrillo presentó una denuncia contra el presidente de la República, Guillermo Lasso; el ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, este martes 15 de agosto del 2023.

La acusación se da por omisión dolosa en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Carrillo indicó en los exteriores del edificio de la Fiscalía de Quito que el objetivo de esta denuncia es determinar la responsabilidad de las autoridades en el crimen del periodista de 59 años.

Él cuestionó que se le haya permitido salir a Villavicencio sin una protección adecuada y pidió que se esclarezcan todos los detalles en torno a los procedimientos que se debieron aplicar en la seguridad del candidato.

«Cualquier persona pudo haber atentado contra Fernando Villavicencio. Aquí tendrán que responder las autoridades. De esta omisión dolosa resultará un crimen de Estado y llegaremos con esto hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos», enfatizó.

También criticó que en Colombia exista una mayor información del caso, pese a que en el país se encuentran detenidos seis sospechosos. «Aquí se está ocultando algo, hay una responsabilidad y omisión por parte de las autoridades, quienes tienen el deber de precautelar nuestros derechos y lamentablemente han fallado», aseguró.

El aspirante a la Asamblea por el movimiento Amigo detalló que en la denuncia contra Lasso y las otras autoridades se adjuntaron todos los videos, donde se muestra el accionar de la seguridad ante el ataque armado contra Villavicencio. De igual manera, enfatizó que este caso podría «consolidarse como un crimen de Estado por una omisión dolosa o culposa» de la autoridades, entre ellas Lasso, y podría presentarse ante las cortes internacionales.