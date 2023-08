Las primeras palabras y el homenaje de Tamia Villavicencio a su padre

viernes, agosto 11, 2023

Este viernes 11 de agosto, una de sus hijas mayores, Tamia Villvicencio, habló con los medios de comunicación desde los exteriores de la funeraria en la que familiares y amigos velan el cuerpo del excandidato presidencial

Tiempo de lectura: 2 minutos

El candidato a la Presidencia de la República Fernando Villavicencio fue asesinado la tarde del miércoles 9 de agosto del 2023, cuando salía de un mitin político, en el norte de Quito.

Este viernes 11 de agosto, una de sus hijas mayores, Tamia Villvicencio, habló con los medios de comunicación desde los exteriores de la funeraria en la que familiares y amigos velan el cuerpo del excandidato presidencial.

«Mi papi se puso toda la corrupción de un país encima y eso es lo que pasa cuando estás solo en la lucha. Pero, yo veo que no está solo. Que hay muchas personas hermosas aquí acompañándole (…) Mi papito está allí arriba, pero vamos a hacer aquí una linda ceremonia de paz y amor entre todos. El cuerpo solo es el cuerpo, pero el espíritu está vivo dentro de todos nosotros y quiero decir que Fernando vive y que verán su legado. Espero que en unos años vean lo que vamos a hacer nosotros, sus hijos, y todos los que lo quieren».

«Muchas gracias por abrir este espacio y que también puedan dar luz a este espacio y no a los gritos, no a la ira, no al odio, no a las matanzas, sino a la luz que sembró mi papá en este mundo. El único, y él insistió. Años y años fue ignorado, estuvo solo, nadie le creyó y luego las cosas se dan la vuelta. Entonces, lo que él a mi me enseñó y siempre me decía: ‘si yo muero quiero que tengas el ejemplo de lo que es seguir tus sueños por un fin más grande’, les deseo eso a todos. Que mi papito no haya muerto en vano, que sea una semilla de luz, de empoderamiento, para que todos nos unamos como patria».

Tamia además, negó que el cuerpo de Villavicencio esté «secuestrado», como lo había manifestado una sobrina del excandidato. «Entiendan que ella (Verónica Sarauz) está muy sensible, todavía no puede entender lo que pasa», aseguró la joven, quien improvisó una canción a su padre a las puertas de la funeraria.

Los familiares aún no saben dónde será enterrado Villavicencio y temen que también se les deniegue el acceso a la ceremonia, a pesar de la tragedia.