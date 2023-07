Richard Carapaz envía mensaje tras abandonar el Tour de Francia

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Tras la lesión en la primera vuelta del Tour de Francia, el ecuatoriano Richard Carapaz compartió un mensaje a todos sus seguidores. El ciclista habló para las redes del equipo EF Education este sábado 2 de julio de 2023.

Por lesión ‘Richie’ abandonó el Tour de Francia, ahora pensando en su regreso deberá recuperarse y aseguró que ‘volveremos más fuertes». Volverá al país para seguir su proceso de rehabilitación, mientras pasa unos días en España.

“Decirles que estoy bien. Gracias por sus mensajes de apoyo, al equipo que ha estado siempre pendiente, volveremos más fuerte; un abrazo”, dijo el carchense en un corto video publicado en sus redes y las del equipo al que pertenece, el EF Education.

El equipo norteamericano confirmó que Carapaz no participará en lo que resta del Tour de Francia después de que una ecografía reveló una pequeña fractura en la rótula de su rodilla izquierda. El Tour de Francia de 2023 empezó este sábado con una primera etapa de 182 km con salida y llegada en la localidad vasca de Bilbao, en el norte de España.

Thank you champion for making us dream. We will miss you. Rest up. We will see you soon. 💕

Gracias campeón por hacer nos soñar. Te echaremos de menos. Que descanses bien. Nos vemos pronto. 💕 pic.twitter.com/bRpmVsB8OU

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) July 2, 2023