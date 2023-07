Richard Carapaz abandona el Tour de Francia por una fractura en la rótula izquierda

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El ecuatoriano Richard Carapaz abandona el Tour de Francia al tener una pequeña fractura en su rótula izquierda. También, necesitó tres puntos para cerrar el corte en la misma rodilla, tras su caída en la primera etapa de esta competencia.

El cuerpo médico del Education First-Easy Post, después de realizarle los estudios respectivos al ecuatoriano, decidieron que no puede continuar por una leve fractura en la rótula izquierda. La Locomotora del Carchi es el segundo deportista que se retira del Tour.

Carapaz no tuvo el inicio deseado en la primera etapa del Tour de Francia. El medallista olímpico sufrió una caída faltando 20 kilómetros para la meta.

El ciclista carchense estuvo unos pocos minutos en el piso quejándose del dolor, pero Richard Carapaz siguió a pesar de tener las rodillas ensangrentadas, solicitó una bicicleta de repuesto y continuó en la carrera.

Richard Carapaz will not start stage 2 of the Tour de France after an ultrasound scan revealed a small fracture in his left kneecap. He also needed three stitches to close the cut on the same knee. Richard suffered no other injuries in the crash and will return home to begin his… pic.twitter.com/M2tLI7X0lo

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) July 1, 2023