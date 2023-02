19 provincias terminan el escrutinio de la consulta popular y vocales del Cpccs

domingo, febrero 12, 2023

En audiencia pública se informó de los resultados en 17 provincias para las elecciones de los miembros del Cpccs y de la consulta popular.E

Durante una audiencia pública, el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó los resultados del escrutinio de las elecciones para los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y de la Consulta Popular. 19 provincias, incluyendo El Oro, Azuay, Bolívar, entre otras, lograron completar al 100% el conteo y procesamiento.

Una vez concluido el escrutinio a nivel nacional, se contabilizarán los votos válidos recibidos en cada pregunta del Referéndum y en la elección de los consejeros del CPCCS. El CNE proclame los resultados definitivos de la votación del pasado 5 de febrero.

El Código de la Democracia establece un procedimiento previo a la proclamación de los resultados en las elecciones nacionales, el cual se llevará a cabo en un plazo de 3 a 7 días después de los comicios.

¿Cómo van los resultados de la consulta popular y los miembros del Cpccs?

Todavía no se han proclamado los resultados oficiales. Deben procesarse las provincias restantes, entre las que está Guayas, donde se realiza un recuento de todas las actas, por eventualidades en las relacionadas al referendo.

Siguiendo lo que refleja la página del CNE los resultados van así:

Cpccs mujeres:

Yadira Saltos: 14,56%

Mishelle Calvache: 11,53%

Nicole Bonifaz: 8,54%

Jazmin Enriquez: 8,41%

Cpccs hombres:

Augusto Verduga: 17,32%

Alembert Vera: 8,18%

Andrés Fantoni: 8,12%

Cpccs pueblos y nacionalidades, afroecuatorianos, y ecuatorianos en el exterior

Johanna Verdezoto: 19,45%

Referéndum

Pregunta 1: 51,9% por el No

Pregunta 3: 57,06% por el No

Pregunta 4: 53,34% por el No

Pregunta 5: 54,82% por el No

Pregunta 6: 57,95% por el No

Pregunta 7: 55,73% por el No

Pregunta 8: 56,27% por el No