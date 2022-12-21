Autoridades inauguran estaciones del Metro en su primera fase

miércoles, diciembre 21, 2022

Hace pocos minutos se realizó la bendición de los vagones del tren, en la estación Quitumbe, en el sur de Quito

Tiempo de lectura: 2 minutos

El Metro de Quito inaugura sus estaciones sin que operen todavía los trenes, previsto para 2023.

“Es un subsistema seguro, accesible a toda la ciudadanía -incluidas las personas con discapacidad-. Además, es amigable con el ambiente. Nos va a permitir hacer una transformación en la movilidad de la ciudad”. Estas son parte de las palabras del alcalde de Quito, Santiago Guarderas, en el inicio del proceso de socialización del uso de las estaciones del Metro de Quito.

Por su parte, Efraín Bastidas, gerente del Metro de Quito, destacó que el objetivo es entregar un sistema de transporte que beneficie la movilidad para los quiteños y los ecuatorianos.

Durante la apertura, múltiples personas observaron los vagones del metro durante su inauguración al público en su primera fase instructiva, este miércoles.

En la primera fase, se realizará una socialización de las prácticas y el uso del moderno medio de transporte. Solo se podrá visitar las paradas. Los vagones no se movilizarán durante esta fase.

El proyecto contó con una inversión de más de 2 millones de dólares, convirtiéndola en la obra más costosa de la ciudad y que hoy abrirá al público para conocer estaciones, tarifas y conexiones, mientras que su operación será desde el 5 de marzo, del 2023.

La apertura al público será desde las 11.30 am hasta las 15:00 pm en 13 estaciones, donde la ciudadanía podrá hacer reconocimiento de las instalaciones.