¿Qué canciones sonarán en Qatar 2022?

El evento deportivo viene cargado con una variada lista de canciones de artistas nacionales e internacionales que acompañarán todo el campeonato de fútbol

La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 empezará el próximo domingo 20 de noviembre de 2022 y viene cargado con una variada lista de canciones de artistas nacionales e internacionales que acompañarán todo el campeonato de fútbol.

En abril del 2022 la FIFA hizo pública la canción oficial del Mundial. Hayya Hayya o Better Together es el sencillo realizado por Trinidad Cardona, Davido y Aisha que junta las voces de América, África y Medio Oriente.

Cuatro meses después se lanzó la segunda canción que presenta a los cantantes Ozuna y Gims. Arhbo es el nombre oficial de la canción que por su traducción en español significa Bienvenido.

A estas se suma el colombiano, Sebastián Yatra, con su tema Ulayeh. La canción fue realizada en colaboración con el marroquí Nouamane Belaiachi lanzada hace dos meses.

Light the Sky es una colaboración femenina entre las cantantes Nora Fatehi, Balqess, Rahma Riad y Manal. El tema pretende mostrar las raíces de Medio Oriente al Mundo.

El estreno musical más reciente es el remake de Everybody Wants to Rule the World del grupo Tears for Fears. Este éxito titulado The World is Yours to Take es interpretado por el argentino Paulo Londra y el rapero Lil Baby.

En la lista de canciones también está Camilo con la adaptación a su tema Aeropuerto y Los Bukis con Vamos a Qatar.