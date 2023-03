Consejeros destituidos presentan acción de protección

lunes, noviembre 21, 2022

Tiempo de lectura: 2 minutos

Los cuatro integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) destituidos intentan revertir la censura de la Asamblea Nacional con una acción de protección que interpusieron este lunes, 21 de noviembre de 2022, en el cantón Rumiñahui.

Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, quienes integraban el bloque de mayoría del Cpccs, reaccionan ante la destitución resuelta en el Legislativo con 84 votos a favor.

A las 08:20 de este 21 de noviembre presentaron una acción de protección con medida cautelar en contra de la Asamblea Nacional, representada por el presidente Virgilio Saquicela.

Por sorteo de ley, la competencia se radica en la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembro del núcleo familiar con sede en el cantón Rumiñahui, consta en los detalles del proceso. La Unidad está conformada por la jueza Amparito Zumárraga y la secretaria Mercedes Guamushig.

Exhorto a jueces

Ulloa, el ahora expresidente del Cpccs, adelantó durante una entrevista en Teleamazonas la presentación de la medida. Y en ese marco envió un mensaje a la Función Judicial: “Exhorto a los jueces que en el momento que nosotros planteemos una acción de protección, y caiga en sus manos, cuidado se sometan a las presiones políticas o de cualquier otra autoridad. O se pretenda irrumpir en sus actividades independientes”.

Solicitó que “tomen decisiones de derecho” pues considera que la actuación de los legisladores fue inadecuada. Por ello, dijo que se debe poner un freno y sentar un precedente para que los asambleístas recuerden que están sometidos al control constitucional.

Ulloa justificó que el procedimiento efectuado en el Pleno de la Asamblea es nulo porque no hubo un informe de la Comisión de Fiscalización que sirva como base para analizar la destitución y que la inexistencia de ese documento fue certificada por el secretario de la Función Legislativa.

“Ahora sí, encontrándome como un ciudadano los voy a llevar a mi cancha, en la Función Judicial. Vamos a ver si alguien se atreve a decir que estuvieron bien aplicadas las normas. Voy a presentar una acción de protección. Con la esperanza de que los jueces sepan de que ellos no están sometidos al control político”, refirió.

En la misma entrevista intervino el legislador por Pachakutik, Ricardo Vanegas, quien no asistió a la sesión donde ocurrió la destitución. Sostuvo que quienes tendrán que responder son los asambleístas que votaron. También señaló que se violó el debido procedimiento porque los consejeros no podían ser juzgados sin un expediente.

Mencionó que cuando solicitó la certificación de expedientes el Secretario indicó que no había nada. “Es decir que los plazos precluyeron, con esa certificación del Secretario, Ulloa y los tres consejeros van a ganar un juicio en cualquier parte”, evaluó Vanegas. Le suma que otra agravante es que, en varias ocasiones, durante el proceso de enjuiciamiento, en la Asamblea no hubo cuórum. Para él, debían ser destituidos los siete vocales del Cpccs, no solo cuatro.