Naufragio en Galápagos: Siguen labores de búsqueda

lunes, septiembre 26, 2022

Las autoridades confirmaron que se trató de la lancha de cabotaje Angy, que cubría la ruta entre las islas Isabela y Santa Cruz. Hay personas fallecidas y otras desaparecidas

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Un accidente náutico en el archipiélago de Galápagos deja como resultado tres personas fallecidas y cuatro desaparecidas en la noche del domingo 25 de septiembre. Los pasajeros se transportaban en la lancha Angy, la cual tenía capacidad para 25 personas, pero llevaba a bordo a 34 viajeros más dos tripulantes.

Las autoridades confirmaron que la lancha de cabotaje Angy, cubría la ruta entre las islas Isabela y Santa Cruz. La alerta ingresó al ECU 911 vía telefónica a las 19:02 y se inició la coordinación para los operativos de socorro.

Hasta el muelle de la isla Santa Cruz llegaron elementos de la Policía Nacional, Armada del Ecuador, ambulancias del Cuerpo de Bomberos y Ministerio de Salud Pública (MSP), para auxiliar a los pasajeros rescatados que iban llegando al lugar. Desde aquí salieron además otras embarcaciones para colaborar con el rescate de los náufragos.

La búsqueda de desaparecidos se retomó este lunes desde las 05:00.

Un miembro de la Capitanía de Puerto, de la Armada del Ecuador, relató cómo ayudó con el rescate de un ciudadano. “Había muchas personas que no veíamos y con el sonido las ubicábamos. Mi grupo salvó a siete personas y había un hombre fallecido”, explicó al canal Galápagos Online.

Uno de los rescatados señaló que “una falla en media travesía, un motor mal chequeado. Hubo desesperación de la gente, una señora se desesperó y se generó el pánico, se bloqueó el paso”.

Entre los viajeros, dijo el rescatado, había turistas y habitantes de Galápagos. La búsqueda continúa pues se calcula que aún hay ciudadanos desaparecidos.