Biodiversidad en peligro: sacan 15 toneladas de residuos electrónicos de Galápagos

miércoles, enero 14, 2026

Quince toneladas de residuos electrónicos acumulados durante más de una década en las islas Galápagos fueron trasladadas a Guayaquil para su tratamiento ambientalmente responsable, en una operación clave para la protección del ecosistema insular.

Las autoridades ambientales del Ecuador lograron retirar alrededor de quince toneladas de residuos electrónicos que permanecían almacenadas desde hace más de diez años en la isla Santa Cruz, la más poblada del archipiélago de Galápagos. La operación, coordinada por el Parque Nacional Galápagos, permitió movilizar estos desechos hacia la ciudad de Guayaquil, donde serán procesados bajo protocolos especializados para reducir su impacto ambiental.

Los residuos electrónicos —entre ellos computadoras, electrodomésticos y equipos en desuso— representan una amenaza silenciosa para los ecosistemas frágiles del archipiélago, considerado uno de los patrimonios naturales más importantes del planeta. Su acumulación prolongada aumenta el riesgo de contaminación del suelo y del agua, además de afectar a especies endémicas altamente sensibles a sustancias tóxicas.

Según las autoridades, el traslado forma parte de una estrategia más amplia de gestión integral de residuos, que busca evitar que materiales peligrosos permanezcan en las islas sin un manejo técnico adecuado. El operativo implicó complejas tareas logísticas, desde el embalaje seguro hasta el transporte marítimo, cumpliendo normas ambientales estrictas.

La iniciativa también pone en evidencia los desafíos que enfrentan territorios aislados como Galápagos para manejar desechos tecnológicos en un contexto de creciente digitalización. La falta de infraestructura especializada obliga a depender del continente para el tratamiento final de este tipo de residuos.

Este esfuerzo se suma a otras acciones orientadas a preservar la biodiversidad del archipiélago, reforzando el compromiso del país con la conservación ambiental y el desarrollo sostenible en uno de sus territorios más emblemáticos.

Relevancia para Ecuador:

La gestión responsable de residuos en Galápagos reafirma el compromiso del Ecuador con la protección ambiental y fortalece su imagen internacional como país custodio de uno de los ecosistemas más valiosos del mundo.

Foto de portada: Personas movilizan residuos electrónicos retirados de Galápagos en un operativo ambiental.

Crédito: EFE / Parque Nacional Galápagos / Diego Añazco