UE entrega 2,5 millones de euros para fortalecer el sistema carcelario

viernes, junio 17, 2022

La contribución de la UE será destinada a mejorar el sistema informático penitenciario y a fortalecer los procesos de capacitación y asesoramiento institucional

La Unión Europea (UE) entregó a Ecuador 2,5 millones de euros para apoyar en el fortalecimiento de su sistema de prisiones, aquejado por una violenta crisis que ha dejado alrededor de 400 muertos en los dos últimos años por enfrentamientos entre bandas que se disputan el control interno de las cárceles.

La contribución la concretó el jueves último. La comisaria europea de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, quien se reunió en Quito con el ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín, según confirmó en un comunicado la propia Cancillería de Ecuador.

Ambas autoridades suscribieron el «Proyecto de respuesta emergente para el fortalecimiento del sistema penitenciario y los derechos humanos en el Ecuador».

La contribución de la UE será destinada a mejorar el sistema informático penitenciario y a fortalecer los procesos de capacitación y asesoramiento institucional, precisó la fuente.

Urpilainen aseguró que la Unión Europea está dispuesta a participar en propuestas individualizadas con sus socios para promover la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.

«Con este nuevo proyecto trabajaremos en los próximos 18 meses para promover los derechos humanos y enfrentar los crecientes retos en seguridad. Este será un esfuerzo en equipo que requiere la participación de todas las instituciones, expertos legales y la sociedad civil», puntualizó la comisaria europea.

De su lado, el canciller Holguín reafirmó que Ecuador y la Unión Europea comparten un pensamiento común fundamentado en valores compartidos como la promoción de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el fomento económico, productivo e inclusivo.

«Esta coincidencia en ideas nos compromete a adoptar políticas que se traduzcan en iniciativas hacia el crecimiento de nuestras regiones», sostuvo el canciller.

El proyecto con el apoyo de la UE se dio en un momento en que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), la agencia de control penitenciario de Ecuador, realiza un proceso de incorporación de 1.300 agentes de seguridad y 100 inspectores para los centros de adolescentes infractores.

Ese contingente se sumará a los 1.600 agentes que actualmente brindan seguridad en los centros carcelarios a nivel nacional.

Por otra parte, la Cancillería ecuatoriana destacó la visita de la comisaria Urpilainen, quien hizo la presentación de la iniciativa denominada «Global Gateway» en América Latina, que busca impulsar «vínculos inteligentes, limpios y seguros en los sectores digital, energético y del transporte».

Esa estrategia, además, pretende potenciar los sistemas de salud, educación e investigación en todo el mundo, y en Ecuador la UE destinará 15,5 millones de euros con el objetivo de atraer y generar inversiones públicas y privadas por valor de 500 millones de euros para la transición a una economía sostenible.

«Agradecemos el soporte que ha dado a la UE a este primer año de Gobierno» en Ecuador, indicó el canciller Holguín, tras destacar que con iniciativas como «Global Gateway» se cuenta con un apoyo «para que mayor cooperación e inversión privada llegue a nuestros país».

Con información de EFE