El Municipio suspende el plan Hoy no circula en Quito

sábado, abril 3, 2021

Los cantones de estas provincias que decidan restringir la movilidad vehicular deberán acatar el calendario establecido por el COE Nacional, no podrán implementar otro...

El Municipio de Quito informó a través de su cuenta oficial de Twitter que adopta la restricción vehicular dispuesta por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, por lo que el Plan ‘Hoy no Circula’ queda suspendido, es decir, ya no habrá libre circulación ni sábados, ni domingos y tampoco feriados, como se establecía en un principio.

Esto luego de que el COE emitiera una nueva resolución tomando en cuenta el decreto firmado por el Presidente Lenín Moreno de estado de excepción en ocho provincias del país y toque de queda hasta el 9 de abril.

Los cantones de estas provincias que decidan restringir la movilidad vehicular deberán acatar el calendario establecido por el COE Nacional, no podrán implementar otro. Estas medidas buscan mitigar el aumento de contagios por coronavirus.

Cómo queda la restricción

Día de restricción Número de placa

Viernes 2 de abril No circulan placas terminadas en número par

Sábado 3 de abril No circulan placas terminadas en número impar

Domingo 4 de abril No circulan placas terminadas en número par

Lunes 5 de abril No circulan placas terminadas en número par

Martes 6 de abril No circulan placas terminadas en número impar

Miércoles 7 de abril No circulan placas terminadas en número par

Jueves 8 de abril No circulan placas terminadas en número impar

Viernes 9 de abril No circulan placas terminadas en número par

La Secretaría de Movilidad, por su parte, informó que los estacionamientos ubicados en los parques metropolitanos de Quito, permanecerán cerrados. Sin embargo, los parqueaderos del Centro Histórico y La Esquina (Cumbayá) estarán disponibles desde las 06:00 hasta las 18:00.