Un científico de IA admite ante el Papa que ni siquiera entiende completamente lo que está creando

viernes, mayo 29, 2026

Christopher Olah, uno de los investigadores más influyentes del mundo en inteligencia artificial, reconoció ante el Vaticano que los propios creadores de esta tecnología aún no comprenden del todo cómo funcionan algunos sistemas avanzados.

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El debate mundial sobre los riesgos y alcances de la inteligencia artificial sumó un nuevo capítulo con una declaración que llamó la atención dentro y fuera del ámbito tecnológico. Christopher Olah, cofundador de la empresa estadounidense Anthropic y uno de los investigadores más reconocidos del sector, admitió públicamente que los propios científicos todavía no comprenden completamente lo que están creando.

La afirmación se produjo durante actividades vinculadas a la presentación de la encíclica “Magnífica Humanitas”, impulsada por el Papa León XIV y centrada precisamente en los desafíos éticos y humanos del avance tecnológico y de la inteligencia artificial.

Olah explicó que muchos sistemas modernos de IA desarrollan procesos internos extremadamente complejos, difíciles incluso para sus propios creadores. Aunque las herramientas funcionan y generan resultados sorprendentes, los investigadores todavía enfrentan limitaciones para entender plenamente cómo toman ciertas decisiones o producen determinados comportamientos.

La declaración refleja una preocupación creciente entre expertos tecnológicos, gobiernos y organismos internacionales. Mientras la inteligencia artificial avanza aceleradamente en campos como salud, educación, economía, seguridad y comunicación, también aumentan las dudas sobre regulación, transparencia y control.

El Vaticano se ha convertido en uno de los actores que más insiste en la necesidad de establecer límites éticos claros para el desarrollo de estas tecnologías. El Papa León XIV ha advertido que la inteligencia artificial debe estar siempre al servicio de la dignidad humana y no convertirse en un factor de deshumanización o manipulación.

Las palabras de Olah tuvieron especial repercusión porque provienen de uno de los propios arquitectos del desarrollo de IA avanzada. Su sinceridad abrió nuevamente el debate sobre hasta qué punto la humanidad está preparada para controlar tecnologías que evolucionan cada vez más rápido.

La discusión ya no pertenece únicamente al mundo científico: se ha transformado en un tema central para toda la sociedad.

Relevancia para Ecuador:

El avance de la inteligencia artificial también impactará a Ecuador en educación, empleo, comunicación y regulación tecnológica. El debate ético y humano alrededor de estas herramientas será cada vez más importante en la región.

Foto de portada: Christopher Olah, cofundador de Anthropic, saluda al Papa León XIV durante actividades relacionadas con la encíclica sobre inteligencia artificial presentada en el Vaticano.

Crédito: AFP.