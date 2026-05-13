Los centenarios tienen una clave común: manejar mejor el estrés y no alterarse más de la cuenta

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Diversos estudios sobre longevidad continúan analizando los factores que permiten a algunas personas superar el siglo de vida en buenas condiciones físicas y mentales.
Entre las conclusiones más recientes aparece un elemento repetido: la capacidad de manejar el estrés de manera saludable.
Especialistas sostienen que muchos centenarios no necesariamente llevan vidas perfectas o libres de problemas, pero sí desarrollan formas más equilibradas de afrontar dificultades y tensiones cotidianas.
La gestión emocional influye directamente sobre la salud cardiovascular, el sistema inmunológico y la calidad de vida.
Los investigadores también destacan otros factores frecuentes entre personas longevas, como actividad física moderada, vínculos sociales sólidos, rutinas estables y sentido de propósito.
El estrés crónico es considerado actualmente uno de los grandes enemigos de la salud moderna.
La presión laboral, problemas económicos, hiperconectividad y ritmo acelerado de vida afectan cada vez más el bienestar emocional de millones de personas.
Por ello, comprender cómo viven y piensan quienes alcanzan edades extremas se ha convertido en un importante campo de estudio científico.
La longevidad ya no se analiza únicamente desde la medicina, sino también desde hábitos emocionales y sociales.
Relevancia para Ecuador:
El manejo del estrés y la salud mental son temas cada vez más relevantes en la sociedad ecuatoriana.
Promover hábitos saludables y bienestar emocional puede tener efectos positivos tanto en calidad de vida como en salud pública.
Foto: Investigadores analizan cómo el manejo adecuado del estrés podría influir en la longevidad y calidad de vida.
Crédito: iStockPhoto
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