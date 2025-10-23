Las consecuencias del estrés: “El cuerpo aguanta y aguanta, hasta que colapsa”

jueves, octubre 23, 2025

El neuropsicólogo español Alberto Valverde advierte que el estrés prolongado se ha convertido en una epidemia silenciosa que deteriora el cuerpo y la mente. “El cuerpo aguanta y aguanta, hasta que un día colapsa”, afirma, al explicar cómo la sobrecarga emocional puede destruir el equilibrio físico y mental.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El estrés dejó de ser una molestia pasajera para convertirse en una de las principales amenazas de la vida moderna. Según el neuropsicólogo Alberto Valverde, el cuerpo humano puede resistir durante años la presión constante, pero llega un punto en que se descompensa: “aguanta y aguanta, hasta que colapsa”.

El experto señala que el estrés sostenido altera el sistema inmunológico, provoca insomnio, debilita el corazón y genera trastornos de ansiedad y depresión. “Vivimos bajo un ritmo que no permite descansar la mente. Incluso cuando terminamos la jornada, seguimos conectados, revisando mensajes o cumpliendo tareas”, explica.

El problema no está solo en el exceso de trabajo, sino en la ausencia de descanso mental y en la falta de hábitos saludables. Recomienda incorporar rutinas diarias que incluyan ejercicio, pausas activas, alimentación equilibrada y tiempo de desconexión tecnológica. Reconocer los primeros síntomas —cansancio extremo, irritabilidad, dolores musculares o sensación de agotamiento permanente— es clave para prevenir crisis mayores.

El estrés crónico afecta a personas de todas las edades y profesiones, especialmente en contextos urbanos donde la competencia y la incertidumbre son constantes.

Relevancia para Ecuador:

El incremento de casos de estrés y ansiedad en el país refleja una necesidad urgente de promover la salud mental como parte de la agenda pública. Fomentar el bienestar emocional en los entornos laborales y educativos es esencial para construir una sociedad más sana, productiva y equilibrada.

Fotografía de portada: El estrés prolongado afecta el equilibrio físico y mental, y puede derivar en enfermedades graves si no se controla a tiempo.

Crédito: iStock Photo