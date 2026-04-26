Estrés y falta de sueño: los dos enemigos invisibles que aceleran el envejecimiento

domingo, abril 26, 2026

Expertos coinciden en que el estrés crónico y dormir mal no solo afectan el bienestar: también aceleran el desgaste biológico del organismo.

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No siempre el envejecimiento depende solo de la edad. Cada vez más investigaciones señalan que dos factores silenciosos —el estrés crónico y la falta de sueño— pueden acelerar el deterioro del cuerpo.

Los especialistas explican que ambos afectan procesos clave como inflamación, regeneración celular, equilibrio hormonal e incluso salud cerebral.

Dormir mal de forma persistente no es un problema menor: puede impactar memoria, metabolismo, sistema inmune y longevidad. El estrés prolongado, por su parte, actúa como desgaste acumulativo.

La idea central es poderosa: envejecer no depende únicamente del calendario, sino también de cómo vivimos.

En tiempos de hiperconexión, ansiedad y fatiga cotidiana, el tema toca una preocupación profundamente contemporánea.

Relevancia para Ecuador:

La reflexión resulta pertinente en Ecuador por el creciente debate sobre salud mental, bienestar y prevención en una sociedad sometida también a estrés económico y social.

📸 Pie de foto: El estrés crónico y la falta de sueño son señalados como dos factores que aceleran el envejecimiento humano.

📍 Crédito: GPT El Tiempo Visual, 2025 / El Tiempo