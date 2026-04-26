LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Estrés y falta de sueño: los dos enemigos invisibles que aceleran el envejecimiento

Redacción
domingo, abril 26, 2026
Expertos coinciden en que el estrés crónico y dormir mal no solo afectan el bienestar: también aceleran el desgaste biológico del organismo.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

No siempre el envejecimiento depende solo de la edad. Cada vez más investigaciones señalan que dos factores silenciosos —el estrés crónico y la falta de sueño— pueden acelerar el deterioro del cuerpo.

 

Los especialistas explican que ambos afectan procesos clave como inflamación, regeneración celular, equilibrio hormonal e incluso salud cerebral.

 

Dormir mal de forma persistente no es un problema menor: puede impactar memoria, metabolismo, sistema inmune y longevidad. El estrés prolongado, por su parte, actúa como desgaste acumulativo.

 

La idea central es poderosa: envejecer no depende únicamente del calendario, sino también de cómo vivimos.

 

En tiempos de hiperconexión, ansiedad y fatiga cotidiana, el tema toca una preocupación profundamente contemporánea.

 

Relevancia para Ecuador:

La reflexión resulta pertinente en Ecuador por el creciente debate sobre salud mental, bienestar y prevención en una sociedad sometida también a estrés económico y social.

 

📸 Pie de foto: El estrés crónico y la falta de sueño son señalados como dos factores que aceleran el envejecimiento humano.
📍 Crédito: GPT El Tiempo Visual, 2025 / El Tiempo

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

¿Puede revertirse el envejecimiento?
Hablar varios idiomas frena el envejecimiento, y no solo del cerebro
Descubren el ‘punto caliente’ del cerebro donde se produce el envejecimiento
¿Cuántas horas hay que dormir para envejecer con éxito?

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com