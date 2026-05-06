El 89% de los latinoamericanos ya usa pagos digitales

miércoles, mayo 6, 2026

Un estudio de Mastercard revela que el uso de pagos digitales en América Latina alcanza niveles récord, marcando una transformación profunda en los hábitos financieros de la región.

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El uso de pagos digitales en América Latina ha alcanzado un punto de consolidación: el 89% de la población ya utiliza este tipo de herramientas, según un reciente estudio de Mastercard.

Este crecimiento refleja un cambio estructural en la forma en que las personas manejan su dinero, impulsado por la digitalización, el comercio electrónico y la expansión de servicios financieros móviles.

La pandemia aceleró este proceso, obligando a millones de usuarios a adoptar métodos de pago sin contacto y plataformas digitales.

Hoy, el fenómeno ya no es una tendencia emergente, sino una realidad instalada en la vida cotidiana.

Sin embargo, el avance también plantea desafíos: seguridad digital, inclusión financiera y regulación adecuada.

Aún existen brechas en zonas rurales o sectores con menor acceso a tecnología, lo que obliga a pensar en políticas que amplíen el alcance de estos servicios.

El crecimiento de los pagos digitales también abre oportunidades para la innovación y el desarrollo económico en la región.

Relevancia para Ecuador:

El tema es clave para Ecuador, donde los pagos digitales crecen de forma sostenida y pueden convertirse en un motor de inclusión financiera.

También plantea retos en seguridad, regulación y acceso equitativo a servicios tecnológicos.

Foto de portada: El uso de pagos digitales se ha masificado en América Latina, transformando los hábitos financieros de millones de personas.

Crédito: iStockPhoto