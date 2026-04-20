UTPL inaugura planta para la extracción de aceites esenciales en Puyo

lunes, abril 20, 2026

Este espacio, que convierte la biodiversidad en productos de alto valor, abre nuevas oportunidades de desarrollo sostenible desde el territorio.

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La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) marcó un nuevo hito en su apuesta por la investigación con impacto territorial, con la inauguración de la Planta de Extracción de Aceites Esenciales en Puyo, el primer laboratorio descentralizado de la universidad en la Amazonía ecuatoriana.

Este espacio está diseñado para transformar especies vegetales aromáticas en productos de alto valor, como aceites esenciales, hidrolatos y otros derivados, mediante una línea integrada que incorpora procesos de destilación, deshidratación y molienda. Con una capacidad de procesamiento de hasta 280 kilogramos diarios de material vegetal, con una inversión de $50.000 en equipamiento, la planta cumple con estándares de calidad que fortalecen la investigación aplicada y su transferencia hacia el entorno productivo.

La iniciativa articula el conocimiento científico con los saberes ancestrales, consolidando un modelo que genera valor a partir del conocimiento y promueve la innovación desde el territorio. En su implementación participaron siete comunidades, que ahora encuentran en este proyecto una oportunidad para dinamizar sus economías locales mediante el uso responsable de la biodiversidad.

Este proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto con aliados estratégicos como Global Centre on Biodiversity for Climate, la Sociedad Ecuatoriana de Derecho Forestal y Ambiental y Terrambiente Consultores Cía. Ltda., quienes comparten la visión de impulsar soluciones sostenibles frente a los desafíos ambientales y productivos.

“Esto marca un paso firme en la descentralización de la infraestructura científica y tecnológica; significa crear capacidades, herramientas y oportunidades para el territorio y hacerlo donde puede tener un impacto más directo y transformador”, destacó Omar Malagón Avilés, director del proyecto BioAmaz y director del Doctorado en Química de la UTPL.

Por su parte, Mariela Mashinkiash, vicepresidenta de la Federación de Nacionalidad Shuar de Pastaza, resaltó la importancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo de las comunidades amazónicas y la preservación de sus conocimientos tradicionales. Mientras que, Vicente Torres, gerente de Proyectos del Vicerrectorado de Investigación de la UTPL, destacó que el enfoque territorial del proyecto es el resultado de la ciencia aplicada en el territorio.

“La academia abre sus puertas no para investigar hacia adentro, sino para generar iniciativas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y de los territorios. Hoy no solo inauguramos una planta, sino un proceso que permitirá a las comunidades generar ingresos, fortalecer sus capacidades y mejorar sus entornos”, agregó.

Con esta planta, la UTPL consolida su liderazgo en innovación sostenible y desarrollo territorial, impulsando un ecosistema que conecta investigación, territorio y transferencia de conocimiento para responder a los desafíos actuales desde una perspectiva integral.