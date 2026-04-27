UTPL fortalece su proyección global e innovación con agenda estratégica en China

lunes, abril 27, 2026

Santiago Acosta, rector de la UTPL, integra la delegación de la Comunidad de Rectores de CEDIA que visita China para consolidar alianzas en Inteligencia Artificial, sostenibilidad y transferencia tecnológica con las universidades más prestigiosas del gigante asiático.

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La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) reafirma su compromiso con la innovación y transferencia del conocimiento tras la exitosa participación de su rector, Santiago Acosta Aide, en la sexta edición del programa “Comunidad de Rectores” en China, actividad inaugurada el 20 de abril, con una duración de dos semanas.

Esta misión, coordinada por la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia (CEDIA), permite a la UTPL integrarse en una red de alto impacto junto a 23 universidades miembros para diseñar planes de cooperación conjunta con los ecosistemas de ciencia y tecnología más avanzados del mundo.

Beijing: Educación humanista y despliegue de Inteligencia Artificial

La agenda inició en la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing (BLCU), donde se establecieron rutas para el intercambio de talento humano y transferencia de conocimiento. No obstante, el hito de transformación digital se consolidó en el encuentro con la Universidad Renmin de China, una de las instituciones más prestigiosas en humanidades y ciencias sociales.

En este espacio, Santiago Acosta y la delegación ecuatoriana exploraron capacidades tecnológicas de vanguardia que estarán a disposición de la academia nacional, destacando:

Oferta Académica Global: Acceso a más de 150 cursos abiertos para estudiantes internacionales, muchos de los cuales cuentan con sistemas de becas.

Acceso a más de 150 cursos abiertos para estudiantes internacionales, muchos de los cuales cuentan con sistemas de becas. Vanguardia en IA: La integración de 78 cursos potenciados específicamente por Inteligencia Artificial, marcando un estándar en la evolución de los modelos pedagógicos.

La integración de 78 cursos potenciados específicamente por Inteligencia Artificial, marcando un estándar en la evolución de los modelos pedagógicos. Infraestructura de Supercomputación: Se planteó el uso del centro regional de supercomputación y bancos de datos compartidos para facilitar la investigación colaborativa entre Ecuador y China.

Se planteó el uso del centro regional de supercomputación y bancos de datos compartidos para facilitar la investigación colaborativa entre Ecuador y China. Centros Binacionales: La propuesta de crear una Escuela de Verano en sostenibilidad y un Centro Binacional de Investigación, Desarrollo e Innovación para articular las capacidades científicas de ambos países.

Shanghái: Ciudades Inteligentes y el modelo “Future”

En Shanghái, el hub de innovación por excelencia, la participación de la UTPL se enfocó en la aplicación práctica de la tecnología en el entorno urbano. En la Universidad de Tongji, se analizó un modelo de ciudades inteligentes que Santiago Acosta y los líderes de CEDIA identificaron como un referente para el contexto ecuatoriano.

Este modelo se fundamenta en tres dimensiones clave que la UTPL busca impulsar:

Nature (Naturaleza): Sostenibilidad ambiental como base de todo desarrollo. Culture (Cultura): Articulación efectiva entre universidad y empresa para crear ecosistemas de innovación. Future (Futuro): Uso de Big Data e Inteligencia Artificial para optimizar servicios e infraestructura.

Transferencia Tecnológica y Vinculación con la Industria

La agenda también incluyó visitas estratégicas a la Universidad de Petróleo de China (CUP), donde se recorrieron laboratorios de Geología y Petróleo Pesado, enfatizando que la transición a una economía del conocimiento requiere una visión ética y responsabilidad social.

Además, la delegación visitó el NeoBay Innovation Hub, vinculado a la Shanghai Jiao Tong University. Este centro es un referente mundial en la transformación de conocimiento académico en soluciones comerciales, impulsando startups en sectores de robótica y biotecnología a través de ciclos de prototipado rápido. El rector de la UTPL y las autoridades asistentes pudieron constatar este impacto al reunirse con estudiantes ecuatorianos de la red REDICEC que realizan investigaciones de posgrado en este entorno de élite.

A través de esta importante visita internacional, la UTPL busca acceder a convenios marco que acelerarán la transformación digital y la internacionalización del país, a fin de continuar con su propósito de ofrecer una educación innovadora, global y con visión de futuro.