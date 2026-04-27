UTPL fortalece su proyección global e innovación con agenda estratégica en China

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La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) reafirma su compromiso con la innovación y transferencia del conocimiento tras la exitosa participación de su rector, Santiago Acosta Aide, en la sexta edición del programa “Comunidad de Rectores” en China, actividad inaugurada el 20 de abril, con una duración de dos semanas.
Esta misión, coordinada por la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia (CEDIA), permite a la UTPL integrarse en una red de alto impacto junto a 23 universidades miembros para diseñar planes de cooperación conjunta con los ecosistemas de ciencia y tecnología más avanzados del mundo.
Beijing: Educación humanista y despliegue de Inteligencia Artificial
La agenda inició en la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing (BLCU), donde se establecieron rutas para el intercambio de talento humano y transferencia de conocimiento. No obstante, el hito de transformación digital se consolidó en el encuentro con la Universidad Renmin de China, una de las instituciones más prestigiosas en humanidades y ciencias sociales.
En este espacio, Santiago Acosta y la delegación ecuatoriana exploraron capacidades tecnológicas de vanguardia que estarán a disposición de la academia nacional, destacando:
Shanghái: Ciudades Inteligentes y el modelo “Future”
En Shanghái, el hub de innovación por excelencia, la participación de la UTPL se enfocó en la aplicación práctica de la tecnología en el entorno urbano. En la Universidad de Tongji, se analizó un modelo de ciudades inteligentes que Santiago Acosta y los líderes de CEDIA identificaron como un referente para el contexto ecuatoriano.
Este modelo se fundamenta en tres dimensiones clave que la UTPL busca impulsar:
Transferencia Tecnológica y Vinculación con la Industria
La agenda también incluyó visitas estratégicas a la Universidad de Petróleo de China (CUP), donde se recorrieron laboratorios de Geología y Petróleo Pesado, enfatizando que la transición a una economía del conocimiento requiere una visión ética y responsabilidad social.
Además, la delegación visitó el NeoBay Innovation Hub, vinculado a la Shanghai Jiao Tong University. Este centro es un referente mundial en la transformación de conocimiento académico en soluciones comerciales, impulsando startups en sectores de robótica y biotecnología a través de ciclos de prototipado rápido. El rector de la UTPL y las autoridades asistentes pudieron constatar este impacto al reunirse con estudiantes ecuatorianos de la red REDICEC que realizan investigaciones de posgrado en este entorno de élite.
A través de esta importante visita internacional, la UTPL busca acceder a convenios marco que acelerarán la transformación digital y la internacionalización del país, a fin de continuar con su propósito de ofrecer una educación innovadora, global y con visión de futuro.
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