UTPL acerca la vida universitaria a los bachilleres con la experiencia “Un día como”

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]
Con el propósito de orientar la decisión vocacional de los bachilleres, la UTPL desarrollará esta propuesta del 20 al 24 de abril, dirigida a estudiantes interesados en cursar una carrera de grado en modalidad presencial. A través de esta experiencia, los participantes se integrarán a la dinámica universitaria y explorarán, desde la práctica, el campo de estudio de su interés.
Durante las jornadas, los asistentes recorrerán laboratorios especializados, aulas y espacios representativos del campus, donde conocerán el enfoque académico, las metodologías de enseñanza y la infraestructura que respaldan la formación integral que ofrece la universidad.
Además, vivirán una jornada académica real al participar en actividades propias de cada carrera e interactuar con docentes, lo que fortalecerá su criterio para tomar decisiones informadas sobre su futuro profesional.
Con iniciativas como “Un día como”, la UTPL acerca a los jóvenes a una experiencia innovadora y centrada en el estudiante, generando espacios que facilitan una transición consciente y segura hacia la vida universitaria.
Para más información sobre horarios, los interesados pueden consultar los canales oficiales de la UTPL.
¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!
Deja un comentario