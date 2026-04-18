UTPL acerca la vida universitaria a los bachilleres con la experiencia “Un día como”

sábado, abril 18, 2026

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) abrirá sus puertas a futuros universitarios con “Un día como”, una iniciativa que permitirá a los jóvenes vivir de cerca la experiencia académica y conocer el entorno universitario antes de elegir su carrera profesional.

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Con el propósito de orientar la decisión vocacional de los bachilleres, la UTPL desarrollará esta propuesta del 20 al 24 de abril, dirigida a estudiantes interesados en cursar una carrera de grado en modalidad presencial. A través de esta experiencia, los participantes se integrarán a la dinámica universitaria y explorarán, desde la práctica, el campo de estudio de su interés.

Durante las jornadas, los asistentes recorrerán laboratorios especializados, aulas y espacios representativos del campus, donde conocerán el enfoque académico, las metodologías de enseñanza y la infraestructura que respaldan la formación integral que ofrece la universidad.

Además, vivirán una jornada académica real al participar en actividades propias de cada carrera e interactuar con docentes, lo que fortalecerá su criterio para tomar decisiones informadas sobre su futuro profesional.

Con iniciativas como “Un día como”, la UTPL acerca a los jóvenes a una experiencia innovadora y centrada en el estudiante, generando espacios que facilitan una transición consciente y segura hacia la vida universitaria.

Para más información sobre horarios, los interesados pueden consultar los canales oficiales de la UTPL.