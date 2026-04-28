Uso responsable de la IA en el periodismo exige claridad, criterios y límites

martes, abril 28, 2026

Matias Amigo, comunicador creativo especializado en IA, storytelling y periodismo móvil, mencionó que el 83% de periodistas ya usa IA, pero muy pocos medios tienen políticas claras sobre su uso.

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La Universidad San Francisco de Quito, USFQ fue sede del “Foro de Periodismo + IA: herramientas para la creación de contenidos”, un espacio académico diseñado para analizar el impacto de la inteligencia artificial en el ejercicio periodístico y en la evolución de las narrativas digitales. El encuentro reunió a profesionales de la comunicación, docentes y estudiantes interesados en comprender cómo estas tecnologías están transformando la producción informativa.

La jornada estuvo liderada por Matías Amigo, comunicador argentino especializado en IA, quien actualmente se desempeña como Trainer en CNN Academy y es creador de Wips, una organización sin fines de lucro que impulsa un espacio de creación y colaboración orientado a garantizar una edición inclusiva y de calidad, a través de la conectividad y las nuevas tecnologías.

Durante el Foro se abordaron las perspectivas clave sobre el uso responsable de la IA, sus desafíos éticos y su potencial para fortalecer la innovación en el periodismo. Los participantes exploraron casos prácticos y herramientas emergentes que están redefiniendo los procesos de creación de contenidos, como la automatización de procesos, la construcción de prompts, entre otras acciones.

A su vez, se promovió la reflexión crítica sobre el rol del periodista en un entorno cada vez más mecanizado, destacando la relevancia del criterio humano, la verificación de la información y la adaptación a nuevos formatos digitales. A través de un enfoque dinámico, se incentivó el intercambio de experiencias entre los asistentes. Amigo expresó que: “El medio debe saber qué límites está dispuesto a cruzar con la inteligencia artificial, por ellos es necesario evaluar las herramientas que usamos y entender que todos los datos que usa la IA son datos humanos… y los humanos cometemos errores”.

Con este tipo de iniciativas, la USFQ mantiene su compromiso de brindar espacios de conocimiento a su comunidad para que esté preparada para enfrentar los retos de la comunicación contemporánea, impulsando espacios de diálogo que integran tecnología, ética y creatividad en el desarrollo del periodismo actual.

Para mayor información:

Samantha Aguilar Alvarado

Ejecutiva de Relaciones Públicas

[email protected]

Alexandra Polanco

Directora de Relaciones Universitarias

[email protected]

Acerca de Universidad San Francisco de Quito:

La USFQ busca formar individuos librepensadores, innovadores, creativos, emprendedores en el marco de las Artes Liberales y bajo sus principios fundacionales. Su fin es ser una universidad de excelencia en todas sus actividades y única en el mundo dadas sus capacidades dentro de la filosofía de Artes Liberales. Así el enfoque educativo abarca todas las disciplinas del saber bajo la misma importancia, lo cual busca formar individuos libres, conscientes de su entorno, emprendedores, críticos, creativos y sin condicionamientos. Por eso es la universidad número uno en el Ecuador y referente a nivel internacional.